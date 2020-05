Zo zit dit nieuwe toetsenbord van Apple in elkaar

Een nadere kennismaking met het nieuwe Magic Keyboard van Apple.

Apple is dit jaar druk met toetsenborden. Zo introduceerde het Amerikaanse bedrijf een nieuw toetsenbord met een vertrouwd mechanisme voor de MacBook Air en de 13-inch MacBook Pro. Ook had het bedrijf een toetsenbord voor de iPad Pro geïntroduceerd. Het gaat hier om de Apple Magic Keyboard.

Laatstgenoemde toetsenbord hebben de dames en heren van iFixit onder de loep genomen. Wat meteen opviel was dat de Magic Keyboard gebruik maakt van een schaar mechanisme. Net als de huidige nieuwe MacBooks, die afscheid hebben genomen van het oude vlindermechanisme.

Wat verder opviel is dat de randen van het Apple Magic Keyboard bestaan uit metalen platen. Dit is gedaan voor een stukje stabiliteit als je handpalmen rusten op deze onderdelen tijdens het typen. Ook voorkomt het dat het toetsenbord per ongeluk kan buigen. Zeker aangesloten op een iPad Pro is stabiliteit een zeer belangrijke factor.

Het mag dan allemaal van mooie kwaliteit zijn. Daar is de prijs ook naar. Als doorsnee consument is zo’n Apple Magic Keyboard aan de heftige kant qua prijs. Voor de 11-inch iPad Pro kost het toetsenbord 339 euro. De 12.9-inch variant is er voor 399 euro. En dat zijn toch wel serieuze bedragen voor een accessoire, hoe mooi het ook in elkaar zit.