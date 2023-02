Zo zorg je dat hackers niet achter je persoonsgegevens komen

Afgelopen week kwam in het nieuws dat drie mannen in Amsterdam succesvol organisaties hebben afgeperst, maar ook jij als particulier kan slachtoffer worden. Gelukkig kan je daar zelf wat aan doen.

Afgelopen week heeft de politie drie mannen aangehouden in Amsterdam die onder andere verdacht worden van diefstal van organisaties, afpersen en witwassen. Vroeger stonden criminelen met een bivakmuts voor je deur. Tegenwoordig vindt veel criminaliteit online plaats. In 2022 is de geregistreerde criminaliteit toegenomen met 10%.

Lees in dit artikel meer over de arrestatie en hoe jij ervoor kunt zorgen dat hackers niet achter je persoonsgegevens komen.

Hacken is een lucratieve miljoenenbusiness geworden. Zorg dat je geen slachtoffer wordt.

Hacken en datadiefstal bij bedrijven

De drie opgepakte mannen waren in het bezit van tientallen miljoen privacygevoelige gegevens van mensen. Het gaat hierbij onder andere over geboortedata, rekeningnummers, wachtwoorden, paspoortgegevens, adressen en telefoonnummers. Politie Amsterdam heeft het cybercrimeteam onderzoek laten doen in maart 2021 nadat een groot bedrijf uit Nederland aangifte deed van diefstal en chantage.

Bedrijven die waren gehackt ontvingen een mail waar een betaling in bitcoin werd gevraagd. Indien de bitcoins niet over werden gemaakt, dreigde de hackers belangrijke gegevens openbaar te maken en het digitale netwerk te vernieuwen.

Zie in de 8 minuut durende video hieronder hoe criminelen geld ‘verdienen’ met cybercrime.

Belangrijkste tips om jezelf tegen hackers te beschermen

Helemaal voorkomen dat hackers achter jouw gegevens komen is niet mogelijk. Wel kun je het criminelen zo lastig mogelijk maken. Hoe je dit doet? De belangrijkste tips staan hieronder voor je opgesomd:

Installeer een goede virusscanner om je pc te beschermen tegen kwaadaardige software en websites

Is er een nieuwe update beschikbaar? Installeer altijd de nieuwste versie. Een app op je smartphone downloaden? Advies is om alleen apps te downloaden uit de AppStore of Google play

Zorg ervoor dat je gebruik maakt van sterke wachtwoorden, die voor elk account verschillend is. Maak bijvoorbeeld geen gebruik van voor de hand liggende woorden en gebruik minimaal 12 karakters

Voorkom en herken phishing door nooit zomaar ergens op te klikken. Ook niet als het gevraagd wordt. Wees alert als je een bijlage moet openen, of een 0900 nummer moet bellen.

Om oplichting online te voorkomen, wordt geadviseerd om gebruik te maken van een zogenoemde wachtwoordmanager en tweestapsverificatie. Twitter, Instagram en Facebook willen de tweestapsverificatie functie alleen mogelijk maken voor betaalde gebruikers.