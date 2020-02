Zo zorgt Apple dat je niet dubbel betaalt

Vanaf maart kun je je nog meer uitleven in de App store.





Apple staat natuurlijk bekend om de integratie van haar verschillende devices. Dit is voor de eigen apparatuur goed geregeld en in sommige opzichten zelfs uniek. Voor Apps van derden was dat tot nu toe minder.

In de App-store zie je dan ook verschillende oplossingen van ontwikkelaars. Soms is een app alleen beschikbaar op jouw iPhone, maar bijvoorbeeld niet op jouw MacBook. Nu heeft Apple daar al wel een oplossing voor.

Ontwikkelaars kunnen namelijk vorig jaar met Project Catalyst, waarmee ontwikkelaars hun iPhone-apps om kunnen bouwen zodat ze bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor de MacBook.

Hier bleek echter één probleem lastiger te tackelen. Het was namelijk lastig voor betaalde apps om de zaak zo in te richten dat een klant met één betaling op alle platformen toegang tot de betreffende app heeft. Dat heeft Apple nu opgelost.

Vanaf maart 2020 lanceert men ‘Universal Pay’ voor ontwikkelaars. Vanaf die datum kunnen zij met deze oplossing de app op iedere device toegankelijk maken als er één betaling gedaan is. Zo voorkomt Apple dus dat je dubbel betaalt.

Nu heeft Apple de mogelijkheden om te testen al vrij gegeven, dus we kunnen verwachten dat ontwikkelaars hun app met de nieuwe betaalmogelijkheid snel in de App Store zetten. Zo kun je dus, gekeurd en wel, nog makkelijker aan de slag.

Bron: Apple, foto: Pixabay.