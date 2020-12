Zo zou Tesla Tequila eigenlijk moeten heten - Apparata

Dat gave flesje dat Tesla Tequila heet zou eigenlijk een andere naam krijgen. Helaas voor Elon Musk kreeg hij dit niet voor elkaar.

Elon Musk heeft soms van die gekke ideeën. Het is wat Musk Musk maakt en waarom zoveel mensen sympathie hebben voor het automerk Tesla. Zo nu en dan verzint de ondernemer een geintje met zijn merk. Je had bijvoorbeeld eerder al Tesla ondergoed en sinds kort ook Tesla Tequila.

De naam Tesla Tequila klinkt behoorlijk vanzelfsprekend. Eigenlijk wilde Elon Musk dan ook helemaal niet dat het drankje deze naam zou krijgen. De beoogde naam van de drank was Teslaquila. Vanwege regelgeving kon dat echter niet. De naam tequila is beschermd en mag alleen los gebruikt worden. Tequila aanpassen en er Teslaquila van maken was dus onmogelijk.

Ja, er is een serieuze organisatie die druk is met dit soort zaken. Het gaat hier om de Tequila Regulatory Council (CRT). Ze beschermen de naam van de wereldberoemde drank. Uiteindelijk maakt het ook allemaal maar weinig uit. Tesla Tequila is een zeldzaam drankje en de kans is de klein dat je het ergens gaat zien. Al is het alleen al om het feit dat de alcoholische versnapering nooit in Nederland door Tesla werd verkocht. (via The Verge)