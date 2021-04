Zoek de selfiecamera! Xiaomi plaatst de camera op een zeer opmerkelijke plek - Apparata

Xiaomi komt binnenkort met een nieuwe smartphone. De selfiecamera zit op een plek die jij niet verwacht.

Xiaomi is lekker bezig en komt binnenkort met hun nieuwe Mi Mix 4. De naam doet ons denken aan een lekker Oosters gerecht, maar we hebben het toch echt over een smartphone. Er zijn renders opgedoken, waarbij de selfiecamera niet boven in je scherm zit.

Selfiecamera smartphone Xiaomi

De afbeeldingen zijn dus van een nieuwe smartphone in de Mi Mix- serie. In 2018 werd de laatste telefoon uit deze serie gelanceerd. Nu wordt het dus tijd voor een nieuwe, dit terwijl veel analisten dit niet voorspeld hebben. Waar het in het verleden veel experimentele toestellen waren, lijkt het er nu op dat de smartphonefabrikant serieus een nieuwe versie uit deze reeks gaat introduceren. Op het internet gaan verschillende afbeeldingen rond.

Afbeelding via Ice Universe

Meest opvallende aan de smartphone is natuurlijk de positie van de selfiecamera. Elke andere fabrikant plaatst deze bovenaan in het scherm. Xiaomi doet het in deze renders anders en plaatst ze rechts onderin. Een opvallende keuze.

Positie

Het is nog gokken waarom de selfiecamera zo geplaatst wordt door Xiaomi. Als ik mijn telefoon met één hand beet heb, dan gaat vaak mijn duim over de positie waar de selfiecamera zit bij Xiaomi. Echt ideaal is dat natuurlijk niet als je snel een fotootje schiet.

Wat wel het voordeel is, is dat je een strak en groot scherm hebt. Dat blijkt ook uit de afbeeldingen. Tevens lijkt het net of het cameralensje een app favicon is. Het past op een natuurlijke manier tussen de andere favicons. Het is maar de vraag of deze opvallende keuze straks terug te zien is in het uiteindelijke toestel. We hebben wel vaker meegemaakt dat renders gebaseerd zijn op geruchten. En geruchten zijn regelmatig niet op de waarheid gebaseerd.