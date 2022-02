Zomaar crypto promoten kan je hoge boetes opleveren!

Als je als influencer of media een bepaalde cryptocurrency aanprijst ligt daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Je gaat niet vrijuit als het achteraf om oplichting blijkt te gaan.

Mensen kijken op naar andere mensen. Of het nu beroemdheden zijn of succesvolle mensen in het zakenleven. Op kleine kring in je eigen omgeving, of wat dan ook. We doen het allemaal. Bewust of onbewust. Met de komt van sociale media en influencers ligt daar een nieuwe vorm van verantwoordelijkheid. Wat men zegt kan niet zomaar zonder gevolgen zijn.

Cryptocurrency en de influencer

In het verleden is het vaker voorgekomen dat bekende influencers of andere beroemdheden een bepaalde cryptocurrency aanprijzen die later een scam bleken. Daar was de persoon in kwestie zelf niet mee bezig. Hij of zij kreeg een vergoeding om dat te zeggen. Maar of je anno 2022 ook zo makkelijk wegkomt met wat je zegt is nog maar de vraag.

In een publicatie van The Verge valt te lezen dat iets roepen over cryptocurrency gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld een nieuwe cryptomunt wat later een scam blijkt te zijn en die jij hebt aangesmeerd via een post op sociale media. Slachtoffers kunnen dan via de rechter verhaal bij je komen halen. Het resultaat kan uitlopen op hoge boetes of misschien zelfs een gevangenisstraf. Uiteindelijk is het heel normaal dat zoiets gevolgen heeft. Als beroemdheid, influencer of iemand met een hoge positie kun je niet van alles roepen als dat invloed heeft. Zo mag Elon Musk ook niet van alles zomaar delen op Twitter als dat de koers van een financieel instrument (of dat nu Tesla is of Bitcoin) kan beïnvloeden. Kortom, actie en reactie.