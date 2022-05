Zombieland actrice Emma Stone verkoopt bizarre villa voor dik 4 miljoen

De Malibu villa van Zombieland actrice Emma Stone is in de verkoop. Voor een dikke vier miljoen euro kan dit jouw huis zijn.

Bovenop een klif in de chique Malibu enclave Big Rock staat deze bizarre villa te koop. Nu geniet Emma Stone hier nog van het uitzicht, maar dat gaat dus veranderen. Tenminste voor wie nog ergens een slordige vier miljoen heeft rondslingeren, want dat is het bedrag dat Emma graag zou willen zien voor deze eind jaren vijftig gebouwde villa.

Emma Stone villa

Het huis staat op drie hectare grond aan de kust. Het woonoppervlakte is 164 m2 en dan heb je drie slaapkamers en twee volledige badkamers. Daarnaast is er nog een bonuskamer en kunststudio waar de oppervlakte om de één of andere reden niet is meegenomen in het totaal.

Het huis ligt aan het einde van een doodlopende weg en rondom het huis staan eucalyptus en yuccabomen en er is een groot stenen terras dat uitkijkt over de kustlijn. Dat uitzicht over de Stille Oceaan heb je overigens in de meeste kamers van het lichte huis. En voor wie van koken houdt, de keuken is enorm en modern.

Waarom het beachhouse van Emma Stone in de verkoop gaat is niet bekend. Dakloos wordt ze in ieder geval niet. Mevrouw Stone bezit namelijk ook nog een optrekje in Los Angeles dat ze in 2019 voor dik 2,1 miljoen euro aanschafte en een appartement in Manhattan, New York, dat ze aankocht in 2018 voor zo’n 3,4 miljoen euro.

Het huis staat in de verkoop bij Sotheby’s International Realty.