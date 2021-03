Zombies nemen de hele CoD: Warzone map over! - Apparata

Foto @Activision

Zombies verspreiden zich langzaam over Warzone’s Verdansk en hebben hun weg al gevonden naar Prison!

Met de introductie van seizoen 2 werden zombies op een boot naar Call of Duty: Warzone gebracht. In eerste instantie was het epicentrum beperkt tot het gestrande schip in de buurt van de haven. Nu hebben zombies Verdansk verder overgenomen en zijn ze ook in Prison en omringende gebieden te vinden. Hoever zullen de zombies gaan?

Zombies nemen Warzone over

In een blogpost kondigt Activision de verdere verspreiding van zombies in Warzone aan. De post is met een knipoog gemaakt, alsof het een rapport is voor de soldaten die in Verdansk moeten knokken.

Verkenning van de nieuwe bevestigde abnormale zones kan resulteren in bijkomend conflict. (…) Vijandige entiteiten worden beschreven als verdord, dragen een kadaverachtig uiterlijk uit en hebben een gebrek aan contrastieve cognitieve functies.

Wat betreft gameplay blijft de zombie-uitbraak hetzelfde. Spelers kunnen deze ‘bevestigde abnormale zones’ betreden en moeten dan 40 zombies vermoorden. Als de zone geklaard is van ondood gespuis, krijgen de overlevers een toegangspasje waarmee ze een kist kunnen openen. Daar zit dan weer betere loot in, inclusief een speciaal gasmasker.

Het is niet duidelijk in hoeverre Warzone zal worden overgenomen door de zombies. Het zou zomaar kunnen dat de horde langzaam over de hele map verspreidt en zo heel Verdansk tot zombieland omtovert. Aan de andere kant kan Activision er ook voor kiezen om iedere paar dagen het conflictgebied te verplaatsen, om de map zo vers te houden.

De gelinkte blogpost stelt wel dat de besmetting op 5% is. Er komen dus hoe dan ook meer zombies naar het conflictgebied. Geweldig nieuws voor fans van zombies in Warzone (zoals ondergetekende), een flinke teleurstelling voor kritische (zoals de rest van mijn squad).