Zo’n goed jaar heeft Huawei achter de rug

Ondanks de omstandigheden zien de cijfers er goed uit.





Het was een turbulent, maar toch nog een mooi jaar voor het Chinese Huawei. De maker van telefoon- en communicatieapparatuur kwam eerder dit jaar prominent in het nieuws naar aanleiding van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Dit heeft tot gevolg dat in elk geval de smartphones van Huawei hier in Europa minder relevant worden. Via een omweg kun je er alsnog Google-applicaties op krijgen, maar af-fabriek krijg je met een kale Android te maken.

Ondanks de handelsoorlog en de beschuldigingen omtrent spionage komt Huawei er goed vanaf. Het techbedrijf laat weten dit jaar 240 miljoen smartphones te hebben verkocht. Dat is een stijging van 40 miljoen smartphones in vergelijking met 2018. Dit jaar werden een aantal high-end toestellen op de markt gebracht, waaronder de Huawei P30 Pro en de Mate 30 Pro.

De jaaromzet is gestegen met 18 procent en zal naar verwachting uitkomen op 109 miljard euro (of 850 miljard yuan). Het is afwachten wat 2020 gaat brengen voor het bedrijf. De nasleep van de handelsoorlog zal ongetwijfeld nog verder merkbaar worden.