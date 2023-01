Zon zet plastic en CO2 om in brandstof

Met behulp van de zon kan in een nieuw type reactor, brandstof worden gemaakt van twee afvalstoffen. De oplossing?

Van aardolie, weer terug naar olie

Het idee is niet zo gek. In veel opzichten zijn plastics zoals polyetheen gestolde aardolie. De grondstoffen voor plastic worden bijna allemaal uit aardolie gewonnen. Door enkele chemische reacties veranderen deze in een reactor, in zogeheten monomeren. Deze bouwstenen van plastic worden lange ketens, polymeren, als ze aan elkaar geritst worden: het plastic. Poly betekent veel en de reden dat in de naam van veel plastics het woord poly voorkomt, is dat ze uit veel monomeren bestaan.

Dit proces kan je in principe ook omdraaien. Wat plastic bestaat zoals alle materie uit atomen, en atomen slijten nooit. Natuurlijk kost het wel energie. Maar die is er volop, van de zon.

Van PET-fles naar brandstof

Een aantal chemici van de universiteit van Cambridge ontwikkelde een reactor waarmee precies dat kan worden bereikt. Het type plastic dat in de reactor wordt gebruikt is PET, waar bijvoorbeeld frisdrankflessen van worden gemaakt. In de eerste stap worden deze petflessen versnipperd en dan ondergedompeld in vloeibare stikstof. Bij deze extreem lage temperaturen worden plastics erg bros en zijn makkelijk te vermalen tot een poeder. Deze poedervorm is nodig om plastic te laten reageren met de katalysator en het kooldioxide.

Ook CO2 wordt in de reactor toegevoegd en een katalysator. De reacties vinden plaats in de buurt van de elektroden waar zonlicht of schijnt. Deze bestaan uit perovskiet: een steeds populairder wordend materiaal om zonnecellen van te maken.

Verschillende types eindproducten

Afhankelijk van welk type katalysator wordt toegevoegd, konden de onderzoekers verschillende types eindproducten maken. Bijvoorbeeld brandstoffen, maar ook andere chemicaliën waar veel vraag naar is. Hierbij worden zowel de CO2 als het plastic verbruikt. De katalysator blijft gewoon zijn werk doen. Uit de samenvatting van het wetenschappelijk artikel werd niet duidelijk of dit ook met andere plastics dan alleen PET is gelukt. PET vormt maar een deel van alle plastic.

Nuttige toepassingen

Het grote voordeel van dit procedé is dat het met behulp van zonlicht kan en dat er twee afvalstoffen in waardevolle producten kunnen worden omgezet. Natuurlijk moeten petflessen wel gescheiden worden van ander afval. In principe gebeurt dat bij de afvalscheiding al, door ze te versnipperen en gebruik te maken van het verschil in soortelijk gewicht. Het team is nu bezig het concept verder uit te werken. Binnen vijf jaar verwachten ze resultaten te hebben.

Een goede zaak natuurlijk, want microplastics worden een steeds grotere plaag. Zelfs in ons lichaam. Elke oplossing om van die rommel af te komen is zeer welkom.