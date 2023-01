Zonnepaneel voor in de ruimte gelanceerd

In de ruimte schijnt de zon bijna altijd. Dus als we onze zonnepanelen in de ruimte plaatsen, hebben we altijd elektriciteit. De eerste demo is nu gelanceerd.

Zonnepaneel in de ruimte

De Space Solar Power Demonstrator (SSPD) is, zoals de naam al zegt, een proefopstelling om technieken te ontwikkelen om zonne-energie uit de ruimte te krijgen. Hoe meer energie hoe beter. De ruimte is letterlijk oneindig groot. Als we een grote hoeveelheid zonnepanelen in een baan om de aarde brengen, hebben we in principe een betrouwbare energievoorziening.

Maar de technische uitdagingen zijn fors. Je moet namelijk de opgevangen elektrische energie van de zonnepanelen op aarde zien te krijgen, zonder dat er grote verliezen zijn. Dat gaat met een gerichte bundel microgolfstraling. Als je bedenkt dat die zonnepanelen met kilometers per seconde rond de aarde draaien, is timen en richten een pittige uitdaging. Dan moet het ook nog eens allemaal lichtgewicht zijn, want lanceren is duur.

De vraag is of dit soort enorme structuren handig zijn. Waarschijnlijk is een zwerm listiger.

Een droom, een sponsor, en resultaat

Deze droom, onuitputtelijke, overvloedige energie voor iedereen, was de reden dat de hoofdsponsors van het project, Donald en Brigitte Bren, in totaal honderd miljoen dollar in het project steken. Het project SSPP, Space Solar Power Project, wordt uitgevoerd door de universiteit Caltech in Californië, in samenwerking met NASA.

Door de informele opzet van het team, konden er snel vorderingen worden geboekt. Het echtpaar Bren wilde resultaten en gaven het team de vrije hand om die te bereiken. Waar op een universiteit of in een groot bedrijf er vaak meer overleg dan ontwikkeling is, slaagt het team erin om binnen 10 jaar een geschikt prototype te ontwikkelen.

Experimenten met ruimtestroom gaan nu beginnen

Dit prototype is nu gelanceerd, dankzij een rideshare aan boord van een SpaceX raket. De bedoeling is om het hele systeem door te gaan testen en verbeteren, zodat er over een paar jaar echt zonnecentrales kunnen worden gelanceerd. Vooral voor Europa zou dit een uitkomst zijn, omdat we weinig energiebronnen hebben en ons continent ook dichtbevolkt is.