Thuiswerken wordt nog makkelijker met de nieuwe MAC - Apparata

Nu de nieuwe generatie Mac’s met de eigen M1 chip op de markt is blijkt dat er nogal wat connectiviteitsproblemen zijn. Gelukkig spelen ontwikkelaars daar snel op in. Nu meldt de volgende bekende app officiële support voor de nieuwe generatie Mac.

Zoom ondersteunt Mac

De enorm populaire app voor videomeetings, Zoom, kondigt namelijk aan dat zij er inmiddels klaar voor is om de nieuwste Mac te ondersteunen. Tot nu toe leidde het gebruik van de populaire app tot problemen met de levensduur. Zo kon een videogesprek van 2,5 uur tot wel 17% van het batterijvermogen kosten.

De Zoom-update brengt native support naar de nieuwste Mac. Dit betekent dat je dus zonder problemen en zonder drain van de batterij videogesprekken kunt voeren. Daarnaast heeft men een aantal toepassingen doorgevoerd die de prestaties verbeteren.

Voor gebruikers met een Zoom Phone Pro license komen er meer verbeteringen. Zo zal het mogelijk zijn om tekstberichten te sturen en kun je jouw contacten vanuit de Cloud toevoegen en bewerken. Daarmee wordt dit de belangrijkste Zoom-update voor gebruikers van de nieuwe MacBook.

Men rolt de update vanaf vandaag uit. De bezitters van het nieuwste paradepaardje van Apple moeten wel een aparte installer downloaden vanuit het Zoom-update center. Na de installatie kan je 3 soorten apps op jouw Mac gebruiken. Via de Mac App-store kan je de iPhone en iPad-app’s gebruiken (al zit daar wel een addertje onder het gras), Rosetta Translation 2 zorgt ervoor dat apps, zowel voor Mac’s met Intel als met de M1-chip beter functioneren. Tot slot zijn er de ‘universal apps’. Deze zijn ontwikkeld voor optimale performance voor zowel de Intel-chip als de M1-chip en te downloaden via de Mac App Store of het internet. Tot slot herinneren we je nog even aan deze manier om ook Windows 10 te draaien op jouw nieuwe aanwinst.

Bron: 9to5mac