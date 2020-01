Zorgt de Bitcoin halving voor prijsstijging?

De live koersen tonen even rust na grote rally.





Een van de belangrijkste gebeurtenissen die de Bitcoin dit jaar te wachten staat is de Bitcoin halving. Hiermee bedoelt men de in de whitepaper voorgeschreven halvering van de beloning die miners krijgen om Bitcoin te minen. Waar de beloning nu nog 12,5 Bitcoin per block is wordt deze na de halving, verwacht in april of begin mei, verlaagd naar 6,25 %.

Aangezien er elke 10 minuten een block wordt gemined en dus een beloning wordt uitgekeerd betekent dit dat er per dag 900 BTC minder op de markt komt.

Lang was de verwachting dat hierdoor een schaarste ontstaat waardoor een grote koersstijging het gevolg is. Dit zagen we ook in de jaren van en na eerdere Bitcoin halvings (2012-2013 en 2016-2017). Nieuwe recordkoersen werden al voorzien. Inmiddels twijfelt men of we deze lijn door mogen trekken naar 2020.

Critici zeggen namelijk dat de Bitcoin-prijs een weerspiegeling is van alle financiële toekomstige ontwikkelingen en dat de prijseffecten van de halving nu al in de koers verwerkt zijn. Zij voeren deze redenering ook aan als één van de argumenten voor de koersstijgingen die we sinds begin dit jaar zien.

Tegenstanders zijn het daar niet mee eens. Zij stellen dat de impact van de halving simpelweg te groot is om nu al financieel gewaardeerd te worden.

The halving is not just a "news event" and should not be treated as such. 900 less BTC hitting the market EVERY SINGLE DAY over the next 4 years. It simply can't get priced in before it happens. — Crypto₿ull (@CryptoBull) January 22, 2020

Deze redenatie lijkt logisch. Financiële topvrouw Meltem Demirors kwam echter eind vorig jaar met een andere verklaring waarom de effecten van de halving deze keer wel eens tegen kunnen vallen. Zij stelt dat sinds 2016 de ontwikkeling van het beleggen in zogenoemde derivaten spectaculair is toegenomen. Aangezien je bij derivaten geen Bitcoin koopt maar (tegen veel lagere tarieven) speculeert op de koers van de Bitcoin op een bepaald moment kan men de effecten van een halving volgens haar op deze manier dempen.

1/ there is a very real possibility the price of bitcoin does not go up after halving. for the first time, there is a robust derivatives (futures, options) market for bitcoin. most firms looking to speculate on bitcoin will trade a derivative, not the underlying. — Meltem Demirors (@Melt_Dem) December 24, 2019

We zien inmiddels steeds sterker dat optiebeurzen inderdaad invloed hebben op de koersontwikkeling van de Bitcoin. Haar argument lijkt daarmee, in ieder geval deels, valide.

Aan de andere kant zien we dat ook de derivatenhandel de Bitcoin er niet van weerhoudt om sterk te stijgen. De stijgingen sinds begin dit jaar zijn dan ook bovengemiddeld.

Juist vandaag zien we, als we naar de live koersen kijken, dat de groei van de markt even tot stilstand komt. De Bitcoin en 5 belangrijkste cryptomunten schrijven vandaag rode cijfers. De live koersen, die ik vandaag om 11.25 uur vastlegde, spreken daarbij voor zich.

Gelukkig is het nog geen vrijdag.