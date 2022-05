Zou jij 1.750 euro betalen voor kapotte schoenen?

De nieuwe Balenciaga Paris Sneaker fronst de wenkbrauwen. Deze schoen zit er kapot uit, maar kost je wel 1.750 euro!

Mode is soms moeilijk te volgen. Want waar zit je nu precies naar te kijken? Jij en ik zien in het geval van de nieuwe Balenciaga Paris Sneaker een kapotte schoen. En met een beetje gezond verstand is dat inderdaad ook gewoon zo. Het lijkt net of het paar schoenen van de bodem van een meer is gevist. Jakkie!

Waar je naar kijkt is een sneaker van het luxe modemerk die in een gelimiteerde oplage op de markt komt. Er worden slechts 100 paar van gemaakt met een prijskaartje van 1.750 euro. Ondanks het uiterlijk moet je gewoon jaren op deze schoenen kunnen lopen. De look is uiteraard bewust zo gemaakt. Het zijn niet echt oude schoenen.

Naast deze zeer exclusieve reeks heeft Balenciaga ook een minder zeldzame serie bedacht van de beroemde sneaker. Deze schoenen zijn ook kapot, maar een stuk minder extreem in vergelijking met de hoge sneaker.

Daar is het prijskaartje dan ook naar. Voor deze ‘minder vieze’ look betaal je tussen de 470 en 595 euro voor een paar. Aan de zijkant van de beschadigde Paris Sneaker staat de merknaam Balenciaga uitgeschreven zodat de kenner meteen ziet wat je draagt. Scheelt misschien toch weer een uitleg.