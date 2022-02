Zou jij deze 5G-nekband dragen voor beter bereik?

Motorola

Slecht bereik, het is super vervelend. Daarom heeft Motorola deze 5G-nekband ontwikkeld voor een toepassing dat heel goed bereik nodig heeft.

De metaverse is ‘hot’. Elke bedrijf is bang de boot missen en ze springen er massaal op. Onderdeel van de metaverse is onder andere VR en AR. Alle grote jongens hebben het al geprobeerd om de VR-headseats te verkopen aan de massa. Zonder succes, reden daarvan was (mede) het goede bereik dat deze apparaten nodig hebben.

5G-nekband

Google, Samsung, LG en Alcatel hebben het allemaal geprobeerd. Maar Motorola en Verizon geloven dat ze het antwoord hebben op het grootste probleem dat de opname van de reguliere VR-headset vertraagt. Namelijk omdat ze vaak gebukt gaan onder een hele reeks componenten. De bedrijven kondigen vandaag een “5G-nekband” aan. Waarvan ze denken dat headsetmakers zaken als connectiviteit, verwerking en batterij in de nekband verwerken en zich kunnen concentreren op het lichtgewicht en comfortabel maken van hun heads-up-displays. Echter, zou jij met zo’n geval om je nek gaan lopen?

Engadget heeft de eerste afbeelding ontvangen. Op de afbeedling kunnen we zien dat de nekband gekoppeld is aan een ThinkReality A3-headset. Het is de bedoeling dat deze ook met andere brillen werkt. “We maken 5G draagbaar”, vertelde vice-president technologie bij Verizon.

Bruikbaar

Tsja, het is toch wel een stap. Om een VR-bril op te zetten én een soort van ketting om te doen. De versie op de afbeeldingen is zwart met rood. Aan de rechterkant kan je verbinding maken met headsets, die compatibel is met Qualcomm’s Snapdragon VR-platform en Microsoft’s Remote Network Driver Interface (RNDIS). Het biedt ook USB-C- en DP1.4-aansluitingen. De nekband bevindt zich nog echt in de beginfase. Of de bedrijven het apparaat in productie gaan nemen, moet blijken uit testen en reacties van potentiële klanten.