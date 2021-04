Zou jij een goedkoper Netflix abonnement met reclame overwegen? - Apparata

Misschien is dit we het streamingabonnement van de toekomst, een goedkoper Netflix abonnement met reclame bijvoorbeeld.

Het aantal streamingdiensten groeit als kool. Het kan maandelijks behoorlijk oplopen qua kosten als je van al die diensten gebruik wenst te maken. Netflix, Spotify, Prime, Disney+. Noem ze maar op. Het resultaat in abonnementskosten van tientallen euro’s per maand. En de diensten worden er elk jaar ook nog eens duurder op. Welke kant gaan we op?

Goedkoper Netflix abonnement

Zou jij bijvoorbeeld een goedkoper Netflix abonnement met reclame overwegen? Niet Netflix, maar HBO Max gaat in de Verenigde Staten een goedkoper abbo aanbieden met advertenties. Volgens CNBC kost het de Amerikanen 10 dollar per maand. Dat is een korting van 5 dollar per maand in vergelijking met het abonnement zonder reclame.

Netflix, om de populairste streamingdienst van Nederland nog maar eens te noemen, heeft al meerdere abonnementen. Met het duurste abonnement van 16,99 euro krijg je onder andere toegang tot 4k kwaliteit. Wat als je een tientje zou betalen met advertenties voor- en na iedere aflevering van een serie. Zou je die korting pakken? Voor zover bekend is Netflix niet bezig met een dergelijk concept. Ondergetekende zou er echter best oren naar hebben. Al die diensten worden duurder en duurder en per maand tikt het stiekem best aan. Dus kom maar op met die alternatieven, zoals HBO Max dat al heeft!