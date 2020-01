Zoveel 5G smartphones verkocht Samsung in 2019

Samsung was de grootste in de 5G-industrie, maar hoeveel smartphones verkocht het Zuid-Koreaanse miljardenbedrijf precies?





Hoewel 5G nog lang niet geland is in de mainstream wereld, mocht Samsung een behoorlijke portie van de nog kleine taart opeten in 2019. Sterker nog, tot en met november van vorig jaar had Samsung meer dan de helft van de wereldwijde 5G markt in handen.

In totaal heeft Samsung in 2019 maar liefst 6,7 miljoen Galaxy 5G-smartphones verkocht, zo laat het miljardenbedrijf weten in een persbericht. Tot november vorig jaar waren de Zuid-Koreanen tevens absolute marktleider op het gebied van 5G-smartphones. Bijna 54% van de verkochte 5G smartphones kwam van Samsung.

Samsung behaalde deze indrukwekkende cijfers onder andere met de Galaxy S10 5G en Note10 (+) 5G. Ook de Galaxy A90 5G midranger heeft aan het totaal van bijna 7 miljoen bijgedragen. Tevens noemt Samsung de Galaxy Fold 5G en hoewel er indrukwekkend veel Galaxy Fold’s verkocht zijn, weten we niet hoeveel van de totale hoeveelheid verkochte Galaxy Fold de snelle netwerktechnologie ondersteunt.

In hetzelfde bericht zegt de Nederlandse marketing manager van Samsung Gerben van Walt Meijer: “Consumenten kunnen niet wachten om 5G te ervaren en we zijn er trots op om een divers portfolio van apparaten aan te bieden die de best mogelijke 5G-ervaring bieden.” Maar 5G is vooralsnog niet echt een relevante technologie en dat blijft nog wel even.

Daarbij was 5G technologie volgens Samsung in 2019 slechts goed voor 1% van de smartphoneverkoop. Met andere woorden, consumenten wachten volgens mij nog helemaal niet zo op 5G. Desalniettemin zet het Zuid-Koreaanse techbedrijf in 2020 hard in op de cellulaire technologie. We gaan dus dit jaar zien of Samsung gelijk heeft, maar hogen dan 1% is in elk geval bijna onvermijdelijk.

Lees ook: Samsung bevestigt bestaan Galaxy Tab S6 5G