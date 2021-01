Zoveel geld verdiende Apple met de App Store in 2020 - Apparata

De App Store was voor Apple een kleine goudmijn in 2020. Zoveel geld bracht de digitale winkel in het laatje.

Hoewel onnoemelijk veel applicaties gratis worden aangeboden in de App Store, brengen er toch veelal een hoop geld in het laatje. Want wist je dat Apple onder andere profiteert van in-app aankopen die kunnen worden gedaan? Met name mobiele games zijn wat dat betreft een belangrijke bron van inkomsten voor het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino, Californië.

Apple App Store geld

Naar schatting heeft Apple maar liefst 64 miljard dollar aan inkomsten gemaakt in 2020. Een stijging van 28 procent in vergelijking met 2019, toen Apple ook al 50 miljard aan inkomsten wist te behalen in de App Store. De cijfers zijn afkomstig van een analyse van CNBC. Een opvallende situatie, want Apple wist in de periode van 2018 naar 2019 niet zo hard te groeien als van 2019 naar 2020. Toen was er slechts sprake van een stijging van 3,1 procent. Het is duidelijk dat de komst van steeds meer mobiele games hier een groot aandeel in hebben.

2020 was ook een jaar dat Apple met zijn App Store onder vuur kwam te liggen. De Amerikaanse techgigant is in een juridische strijd verwikkeld met Epic Games, de maker van Fornite. Het populaire spel werd verwijderd uit de App Store omdat de bedrijven het niet eens konden worden over de financiële situatie. Epic is van mening dat Apple een te groot deel vraagt van de inkomsten die app genereert in de App Store en daarmee teveel geld binnenharkt.