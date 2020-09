Zoveel geld verliest Epic door het missen van Fortnite - Apparata

Epic Games verliest enorm veel geld omdat Fortnite niet te vinden is in de Apple App Store en Google Play Store.

Het is financieel een dramatisch jaar aan het worden voor Epic. Tenminste, ze verdienen nog altijd bakken met geld, maar door de zaak met Apple en Google lopen ze miljoenen aan inkomsten mis.

Fortnite is op dit moment niet te vinden in de App Store en in de Google Play Store. Buy Shares heeft geschat dat Epic Games per maand ongeveer 26,7 miljoen dollar aan omzet mist. Dit is enkel en alleen gebaseerd op het ontbreken van games van het bedrijf in de App Store. De gevolgen van de Google Play Store zijn niet meegenomen in de berekening. Eerder werd al bekend aan de hand van rechtbankdocumenten dat de omzet van zowel de Apple als de Google Play Store met meer dan 60 procent is gedaald.

Tussen januari en en augustus van dit jaar heeft Epic Games lekker geld verdiend met een geschatte App Store omzet van 191,42 miljoen dollar, met een hoofdrol voor Fortnite. Via Google Play kwam nog eens 101,48 miljoen dollar binnen, aldus Buy Shares. Dit najaar zullen de cijfers er heel anders uitzien als de gevolgen echt gaan doordringen in de resultaten van het bedrijf.