Zoveel geld zijn Samsung, Apple en Amazon waard - Apparata

Wist je dat Samsung behoort tot de top 5 van bedrijven met de grootste merkwaarde ooit?

Dat Samsung geen kleine speler is op het gebied van technologie hoefden we je niet uit te leggen. Smartphones, wasmachines, koelkasten, televisies. Noem het maar op en Samsung produceert het. Daarmee behoort de Zuid-Koreaanse techgigant tot één van de grootste technologiebedrijven ter wereld.

En dat zie je terug in de cijfers. Op de ranglijst van Best Global Brands 2020 van Interbrand staat Samsung op plek vijf. Het bedrijf heeft een merkwaarde van 62,3 miljard dollar. Dat is een stijging van twee procent in vergelijking met 2019. Een knappe prestatie als je beseft dat er dit jaar een pandemie rondgaat. In 2019 had Samsung een merkwaarde van 61,1 miljard dollar. In 2017 stond het merk nog op de zesde plaats van deze lijst. Als je de lijst van 20 jaar geleden erbij pakt is het verschil helemaal groot. In 2000 stond Samsung nog op plaats 43.

We zijn in 2000 begonnen op nummer 43 met een merkwaarde van 5,2 miljard dollar. Dit jaar staan we in de top 5 met een merkwaarde van 62,3 miljard dollar, wat een geweldige prestatie is. Menno van den Berg, President van Samsung Benelux

Op plek 4 staat Google met een waarde van ruim 165 miljard dollar. Een verlies van twee procent. Op 3 tref je Microsoft met een waarde van 164 miljard dollar (+53%). Op 2 staat Amazon met een waarde van 200 miljoen dollar (+60%). De nummer één is Apple, met een waarde van 322 miljard dollar. Een stijging van maar liefst 38 procent.