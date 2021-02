Zoveel mensen betalen elke maand voor een Spotify abonnement - Apparata

9,99 euro voor een Spotify Premium abonnement, hoeveel mensen doen dat nu eigenlijk? Dit zijn de nieuwste cijfers!

Je kunt nog altijd gratis naar Spotify luisteren. De geluidskwaliteit is dan niet heel oog, je kunt muziek niet offline luisteren en er zijn ook nog eens behoorlijk irritante reclames. Toch ligt de drempel hoog bij veel mensen om over te stappen op een premium abonnement. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers gedeeld door het bedrijf.

Spotify Premium abonnement

Er zijn op dit moment 345 miljoen mensen die luisteren naar Spotify. Van die enorme groep zijn er slechts 155 miljoen mensen die iedere maand lappen voor een Spotify Premium abonnement. Het goede nieuws voor Spotify wel is dat het aantal betalende luisteraars is toegenomen. Bovendien verdient het bedrijf nog altijd geld aan die niet betalende leden, simpelweg door ze advertenties voor te schotelen.

Het coronavirus heeft volgens het bedrijf weinig van doen met ze gehad. Niet zo vreemd, want of je nu Spotify of op het werk of thuis gebruikt. Dat maakt in principe niet heel veel uit. Misschien heb je door de pandemie zelfs meer tijd gekregen om naar Spotify te luisteren. Bovendien is de dienst op steeds meer plekken te vinden. Denk aan moderne auto’s met Apple CarPlay of Android Auto die met de Spotify app komen.