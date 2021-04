Zoveel miljard gaven Nederlands in 2020 uit aan bellen - Apparata

Het aantal minuten dat Nederlands in 2020 aan het bellen waren is ongekend gestegen, terwijl de omzet van providers daalde.

We hebben er in 2020 flink op los gebeld, zo blijkt uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De hoeveelheid minuten die we mobiel aan de telefoon hingen, verdubbelde bijna ten opzichte van 2019.De omzet van providers van mobiele netwerken daalde daarentegen. Vaste netwerken verdienden wel iets meer dan het jaar daarvoor, maar ook lang niet zoveel als dat je zou denken.

Nederlanders bellen erop los in 2020

In totaal waren Nederlands in 2020 maar liefst 43 miljard minuten mobiel aan het bellen. Dat is 42 procent meer dan in 2019. Bellen vanaf een vaste lijn steeg een klein beetje naar 9,4 miljard minuten. De coronacrisis heeft ongetwijfeld noodgedwongen ons belgedrag flink veranderd. Het aantal verstuurde sms’jes daalde daarentegen opnieuw met 15 procent. Tja, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger… Waarom zou je nog voor berichten betalen?

Verrassend genoeg ging de hoeveelheid verbruikte mobiele data ook gigantisch omhoog. Volgens de toezichthouder gebruikten we voor het eerst bijna meer dan een biljoen MB aan mobiele data. Dat terwijl we dus grotendeels in lockdown zaten het afgelopen jaar.

Wederom verrassend, is het feit dat de omzet uit mobiele netwerken al jaren daalt. Dit jaar werd €41 miljoen minder verdiend dan in 2019, toen de omzet zo’n €4,5 miljard bedroeg. De omzet uit vaste netwerken steeg in dezelfde periode wel met iets meer dan €350 miljoen naar ruim €6,4 miljard.

Ondanks het feit dat Nederlands massaal meer bellen en data gebruiken, is de omzet van providers in 2020 wederom afgenomen. Vermoedelijk heeft dat met de hevige concurrentie binnen die markt te maken. Daarnaast zijn (praktisch) onbeperkte abonnementen steeds gebruikelijker, wat een zeker plafond voor providers creëert.