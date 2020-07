Zoveel miljoenen video’s heeft TikTok moeten verwijderen

Je schrikt er bijna van hoeveel video’s TikTok heeft verwijderd.

Sociale media is leuk, maar kent ook een keerzijde. Mensen die zich bijvoorbeeld niet aan de huisregels houden en het gebruiken voor hele andere doeleinden. Niet alleen Facebook en Twitter hebben last van dit soort personen. Ook TikTok is een platform dat veelvuldig misbruikt wordt.

In een nieuw rapport heeft TikTok bekendgemaakt dat ze tussen juli en december vorig jaar maar liefst 49 miljoen video’s hebben verwijderd. Het gaat hier om filmpjes die niet aan de voorwaarden van het bedrijf voldeden. Wat opmerkelijk is, is dat meer dan 16 miljoen video’s die verwijderd waren afkomstig zijn uit India. Ook vanuit de Verenigde Staten zijn met 4,6 miljoen verwijderde video’s veel ongepaste filmpjes afkomstig.

TikTok heeft een speciaal team met medewerkers die dag in dag uit de content controleren op het platform. Deze medewerkers beoordelen of een video ongepast is of niet. Uiteraard zijn er ook de nodige algoritmes die een deel van het werk doen, maar dit kan niet volledig zonder menselijke tussenkomst gedaan worden.

Het bedrijf laat verder weten dat ze 45 verzoeken hebben gehad om video’s te verwijderen. Het gaat hier om overheden of instanties die zo’n verzoek indienen bij TikTok. De verzoeken waren afkomstig uit 10 landen, waaronder de Verenigde Staten.