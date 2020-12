Zoveel Nederlanders hebben al geklaagd over de Nintendo Switch - Apparata

Het probleem lijkt toch wel erg groot te zijn met de Nintendo Switch, ook in Nederland. De consumentenbond ontving duizenden klachten.

Pasgeleden riep de Consumentenbond op om je te melden als je problemen ervaart met de controller van de Nintendo Switch. Het gaat hier om de zogenaamde Joy-Cons, zoals Nintendo ze zelf omschrijft. De actie van de Nederlandse Consumentenbond is onderdeel van een veel groter initiatief op Europese schaal. In totaal roepen 10 consumentenbonden op Europees niveau op om klachten te melden. Ook in Nederland zijn er veel Nintendo Switch klachten.

De Consumentenbond zegt meer dan 9.200 klachten te hebben ontvangen in Nederland omtrent de controller van de Nintendo Switch. Alle consumentenbonden bij elkaar zijn goed voor ruim 20.700 klachten. De bonden willen de klachten bundelen en vervolgens stappen gaan ondernemen. De controllers worden als ondeugdelijk product gezien en hadden volgens de bonden niet op deze manier verkocht mogen worden.

Uit de meldingen bleek dat 95 procenten van de consumenten al binnen 2 jaar na aankoop problemen hadden met de Nintendo Switch controller. Bijna 74 procent van deze groep kocht vervolgens een nieuwe controller. Het probleem staat internationaal bekend als de Joy-Con Drift. De controller kan opeens zelfstandig taken uitvoeren in de game zonder input van de speler. Dit maakt een game onspeelbaar.