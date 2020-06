Zoveel Nederlanders hebben Netflix

De Amerikaanse streamingdienst Netflix is populair onder Nederlanders.

Jij hebt vast Netflix. En een aantal vrienden of familie ook. En dan zijn er nog je broer of zus of misschien wel je ouders. Een groot deel van de Nederlandse huishoudens is inmiddels ingeschakeld op een abonnement. En dan zijn er ook nog mensen die hun abbo delen met vrienden. Die cijfers kunnen niet geregistreerd worden, maar zijn naar schatting behoorlijk.

De Britse website Comparitech heeft een onderzoek gedaan en komt met een interessante uitkomst. Volgens hen hebben 3,6 miljoen Nederlanders een abonnement op Netflix. Het zijn geen keiharde cijfers, maar een schatting op basis van verstrekte informatie van Netflix.

Ook dit jaar groeien het aantal abonnees voor de Amerikaanse streamingdienst. Door de semi-lockdown die we inmiddels achter de rug hebben was het behoorlijk aantrekkelijk om Netflix uit te proberen. Je zat meer thuis dan ooit. Het ideale moment om nieuwe dingen uit te testen. Ongetwijfeld hebben ook andere streamingdiensten zoals Disney+ hiervan geprofiteerd.

Netflix zag het aantal abonnees in het eerste kwartaal met meer dan 400.000 toenemen. Al die Nederlanders leveren volgens Comparitech een omzet op van zo’n 99,1 miljoen dollar voor Netflix. Die omzet zou in het tweede kwartaal oplopen naar een schatting van 112,4 miljoen dollar.