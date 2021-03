Zoveel Nederlanders stoppen met WhatsApp - Apparata

De nieuwe WhatsApp voorwaarden heeft ervoor gezorgd dat veel Nederlanders zeggen te stoppen met de berichten app.

Het is even afwachten of de nieuwe WhatsApp voorwaarden inderdaad een exodus betekent voor de applicatie. In mei zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing. Als je niet akkoord gaat met die voorwaarden werkt de app niet meer goed. Gebruikers staan dan ook op een kruispunt. Of ze gaan door met de nieuwe situatie, of zeggen WhatsApp vaarwel.

Maar hoeveel mensen gaan stoppen of zijn al gestopt met de dienst? Telecompaper heeft een onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat 200.000 Nederlanders zeggen te gaan stoppen of al gestopt zijn met het gebruik van WhatsApp. Dat is een behoorlijk aantal. Uiteindelijk zal na mei blijken hoeveel mensen inderdaad gestopt zijn met de dienst.

Het is namelijk een gevalletje alles of niets. Jij kan wel stoppen met de dienst, maar als je vrienden en familie dit niet doen sta je er vrij eenzaam voor. Ze moeten immers ook de overstap maken naar een alternatieve dienst om in contact te blijven. Dit is ook meteen de gevaarlijke monopoly die Facebook heeft met WhatsApp. Alternatieven zijn bijvoorbeeld Telegram of Signal. Ondergetekende verwacht geen enorme overstap naar de alternatieven. WhatsApp is inmiddels een primair onderdeel van de smartphone onder Nederlanders. Zie dat maar eens te doorbreken.