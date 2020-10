'Zoveel PS5 schijfruimte kun je echt gebruiken' - Apparata

Hoeveel schijfruimte van de PS5 is nu daadwerkelijk beschikbaar voor je games? We hebben mogelijk het antwoord voor je.

Er is al veel bekend over de PlayStation 5, maar ook nog veel niet. Sony heeft het uiterlijk van de console uit de doeken gedaan, maar over het systeem zelf is nog bar weinig bekend. Via een Russische bron zijn afbeeldingen gelekt van het systeem van de PlayStation 5. Zo is ook in beeld gebracht hoeveel schijfruimte je met de PS5 kunt gebruiken voor games.

De SSD-schijf in de PS5 is 825 GB groot. Het OS slokt zo’n 108 GB aan data op. Dat betekent dat er effectief 664 GB overblijft om games op te installeren. Recent kwam vergelijkbare informatie over de Xbox Series X naar buiten. De nieuwe console van Microsoft heeft 1 TB SSD opslag en het OS neemt zo’n 200 GB ruimte in beslag. Daardoor blijft er 800 GB over om games op te installeren.

Mocht de informatie uit Russische bron kloppen, dan wint de Xbox Series X het van de PlayStation 5 op dit vlak. 664 GB is niet heel veel en de SSD zit dan al na een paar games vol. Helemaal als je de digitale versie van de console koopt. De PlayStation 5 verschijnt 19 november. De Xbox Series X komt in dezelfde maand op de markt.