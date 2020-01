Zoveel uur speelde jij op de PlayStation in 2019

Volgens Sony.





We zitten inmiddels vol in 2020. De derde week van het nieuwe jaar inmiddels. Mogen we dan nog terugblikken op 2019? Sony vindt van wel, dus dan doen we dat maar gewoon.

De Japanse techgigant heeft namelijk een leuke terugblik voor PlayStation-gamers bedacht. Middels je PlayStation Network ID kun je terugblikken op het afgelopen jaar. Welke games je veel hebt gespeeld, of wat je favoriete genre is. Een soort Spotify terugblik, maar dan van al je gespeelde games.

Misschien wel confronterend is ook hoeveel uur je hebt gegamed in 2019. Heb jij stiekem veel uren achter de rug dan kun je maar beter niet naar die cijfers kijken. Of wel, als het iets is om trots op te zijn natuurlijk.

Naast een infographic met details over jouw situatie in 2019 heeft Sony ook een gepersonaliseerde PlayStation 4-thema voor je klaarstaan. Dit is een dynamisch thema met zeven avatars op basis van de games die je het vaakst gespeeld hebt in het afgelopen jaar. Geinig toch? Je kunt je statistieken terugzien op deze speciale pagina van PlayStation.

281 uur. Dat is het aantal speeluurtjes op de PlayStation van uw auteur