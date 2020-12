ZTE smartphone met camera in scherm kun je kopen! - Apparata

Geen concept of één of ander gelikte presentatie. Gewoon een tastbaar product die jij kunt kopen. De ZTE smartphone met met camera in scherm komt eraan!

Het Chinese technologiebedrijf ZTE heeft een mooie primeur te pakken. De Chinezen weten als eerste bedrijf ter wereld een smartphone te verkopen met een camera in het scherm. Het gaat hier om de ZTE Axon 20 5G. Vandaag is bekendgemaakt wanneer de wereldwijde verkoop van start gaat.

De nieuwe ZTE Axon 20 5G heeft een 6.92-inch FHD+ OLED display met een 90Hz verversingssnelheid. Onder het scherm van de ZTE smartphone is een camera verwerkt voor het maken van een selfie of om de telefoon te ontgrendelen. Ook zit er een vingerafdrukscanner onder het display verstopt. Van een notch is geen enkele sprake.

In de behuizing is een 5G Qualcomm Snapdragon 765G gepropt. Verder specs zijn 8 GB RAM geheugen en 128 GB opslag. Je kunt de 4.220mAh batterij met 30W snelladen. De camera onder het scherm heeft een 32 MP lens. Achter zit een quad camera. Dit is een 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP constructie.

De verkoop van de ZTE smartphone met camera in scherm start op 21 december. Het Chinese techbedrijf brengt de Axon 20 5G wereldwijd op de markt, waaronder hier in Europa. De verkoop begint op 21 december. Een prijs maakt het bedrijf in aanloop naar de verkoopstart bekend.