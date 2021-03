Zuckerberg gaat je helpen met vaccineren tegen het coronavirus - Apparata

@Facebook

Facebook topman Mark Zuckerberg gaat je helpen met een tool tegen het coronavirus, zodat we weer naar ons normale leven terug kunnen gaan.

Facebook zal Facebook niet zijn als ze inspringen op de corona-crisis. Daarom heeft Mark Zuckerberg aangekondigd je te helpen om het coronavirus tegen te gaan. Facebook heeft namelijk een tool ontwikkeld die laat zien ‘waar en wanneer je je kunt laten vaccineren’. Ook geeft de tool je een link om te helpen bij het maken van een afspraak. De tool wordt gelanceerd wanneer de VS en andere landen op grote schaal beginnen met het vaccineren van volwassenen .

Zuckerberg en het coronavirus

Het doel is om 50 miljoen mensen een stap dichter bij het verkrijgen van COVID-19-vaccins te brengen Mark Zuckerberg

De tool is gemaakt in samenwerking met het Boston Children’s Hospital, dat de VaccineFinder.org-website beheert. Facebook heeft er grote plannen mee, want de tool wordt beschikbaar in 71 talen. Ook op Instagram zal de tool te gebruiken zijn. Het zal openingstijden, contactgegevens en verschillende links geven om een vaccinactie afspraak te kunnen maken.

@Facebook

Lancering en verdere mogelijkheden

Het bedrijf begint dus met een tool, waarmee je op een gemakkelijke manier een afspraak kan maken om je te laten vaccineren. Maar daarnaast werkt Facebook ook samen met medische autoriteiten aan WhatsApp-chatbots om mensen te helpen zich te registreren voor vaccins. “Meer dan 3 miljard berichten met betrekking tot Covid zijn al door regeringen, non-profitorganisaties en internationale organisaties naar burgers gestuurd via officiële WhatsApp-chatbots, dus deze update zal ook helpen bij de vaccinatie-inspanning”, schreef Zuckerberg over de aanpak om het coronavirus de wereld uit te helpen. Gaat wel ver of niet?

Maar hier stop het niet. Zuckerberg gaat verder om het coronavirus aan te pakken. Facebook heeft ook plannen om vaccinatietrends, zoals de intentie om gevaccineerd te worden en redenen voor aarzeling, beschikbaar te maken voor overheidsfunctionarissen. Hiermee moeten de ambtenaren een goede uitrol van het vaccinatieprogramma kunnen maken en monitoren. Wanneer de tool naar Nederland komt is niet duidelijk.