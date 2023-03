Zullen menselijke piloten in de toekomst verdwijnen?

Om piloot te worden dien je een intensieve vliegopleiding te volgen en aan allerlei specifieke medische eisen voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld goede ogen hebben en fysiek fit zijn. Op dit moment zijn er weinig jongeren die piloot willen worden. Volgens onderzoekers zal er vanaf begin 2022 meer vraag zijn naar piloten dan het aanbod. Binnen zeven jaar kan dit zorgen voor een wereldwijd tekort aan 60 duizend piloten.

Op dit moment onderzoekt Airbus of het mogelijk is om een automatische piloot een dichtstbijzijnde en veilige luchthaven te laten kiezen, een vliegtuig kan laten landen en zelfs naar de terminal kan taxiën. Zijn er hierdoor in de toekomst geen menselijke piloten meer nodig?

Hoe is de automatische piloot ontstaan?

De Amerikaanse Lawrence Sperry ontwikkelde in 1912 de eerste vorm van een volledige autopilot. Volledig tussen aanhalingstekens, aangezien de autopilot beperkt was in functies. De viervoudige gyroscoop was in staat om de rolroeren, stabilisator en het staartroer te kunnen bedienen. Het systeem werd op Sperry’s Curtiss C-2 vliegtuig getest tijdens diverse testvluchten. Deze testvlucht was niet geheel zonder risico. In december 1923 stortte Lawrence neer met zijn vliegtuig tijdens een vlucht naar Frankrijk.

Bekijk de eerste vlucht met de automatische piloot in de video hieronder.

Hoe werken de moderne automatische piloten?

Inmiddels wordt er tijdens een vlucht maar een paar minuten ‘echt gevlogen’. De rest van de vlucht gaat allemaal met behulp van de automatische piloot. Tegenwoordig zijn er zelfs ruimtevliegtuigen waar geen bemanning aanwezig is. De DragonFly, het nieuwe systeem ontwikkelt door Airbus, wordt de meest geavanceerde autopilot tot nu toe genoemd. Met het systeem wordt technologie gebruikt om veiligheid en efficiëntie tijdens een vlucht te vergroten.

Mocht een piloot niet meer in staat zijn om het vliegtuig te besturen, kan de DragonFly de beste luchthaven uitzoeken, het vliegtuig aan de grond brengen en naar de terminal taxiën. Het zicht van de DragonFly werkt vele malen sneller dan dat van een mens. Bij het landen op het dichtstbijzijnde en veilige luchthaven gaat met behulp van videocamera’s.

Bekijk de video hieronder voor de demonstratie van Airbus UpNext DragonFly.

Worden hiermee menselijke piloten overbodig?

In het begin zal de DragonFly vooral in nood worden gebruikt en niet voor dagelijks gebruik. Met het systeem worden geen menselijke piloten veranderen, maar vooral de veiligheid nóg meer verbeterd. Vliegen wordt op dit moment gezien als veiligste vervoermiddel, naast de bus en trein. Als je kijkt naar het ergste wat er kan gebeuren – het neerstorten van het vliegtuig – is de kans ongeveer 1 op de 11 miljoen. In vergelijking met de auto: de kans op een fataal ongeluk ligt rond de 1 op 6.000.

Kortom, voorlopig wordt verwacht dat de commerciële vluchten zonder menselijke piloten nog niet voor zullen komen. Wel zal er een verandering zijn in het beroep als piloot.