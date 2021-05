Zure Rainbow Six cheater stuurt echte SWAT op Ubisoft af - Apparata

Amerikaanse SWAT-agenten (via Unsplash)

Een zure cheater uit Rainbow Six: Siege viel Ubisoft Montréal meermaals lastig met échte SWAT-agenten, swatting genaamd.

Afgelopen november zag ontwikkelaar Ubisoft Montréal plotseling een zwaarbewapende SWAT-eenheid voor de deur staan. Nee, geen operators uit de razend populaire shooter Rainbow Six: Siege, maar echte agenten met echte guns. Het bleek allemaal het werk van een zure Raibow Six: Siege-cheater te zijn, die wraak wilde nemen op Ubisoft door een neppe melding bij de politie te doen van een gijzeling, ook wel ‘swatting‘ genaamd.

Rainbow Six’ Ubisoft slachtoffer van swatting

Het Canadese La Presse Montréal beschrijft het absurde voorval van de afgelopen jaren. Een Fransman genaamd Yanni Ouahioune bleek vier jaar lang Ubisoft lastig te hebben gevallen. De reden was het feit dat hij meer dan 80 (!) keer verbannen werd in Rainbow Six: Siege, wat de trigger was om Ubisoft onder andere meermaals met swatting lastig te vallen.

Hij hackte tevens grote streamers, stuurde politie op spelers af en richtte zijn pijlen uiteindelijk op Ubisoft zelf. De Fransman zorgde dat het voor de nooddiensten leek alsof zijn telefoontjes van binnen het hoofdkwartier van Ubisoft kwamen. Daarin verklaarde hij de aanwezige werknemers te gijzelen. Hij probeerde het meermaals, maar de politie wist meestal snel uit te vinden dat het om onzin ging.

Afgelopen november liep het wat anders. Meerdere zwaarbewapende agenten omsingelden het Ubisoft Montréal-gebouw. 140 medewerkers werden geëvacueerd. Ubisoft zou naar verluidt meer dan een €1.1 miljoen aan schade hebben opgelopen door het swatting-incident.

De astronomisch grote kneus heeft meerdere misdaden bekend, maar volgens Polygon is de kans klein dat hij vervolg wordt. Omdat hij vanuit Frankrijk opereerde en dat land geen criminelen uit uitlevert, is vervolging moeilijk.