Bitcoin door 60.000 dollar, maar verbreekt nog geen records

Na een dik halfjaar zit Bitcoin weer boven de 60.000 dollar, maar van records breken is nog geen sprake.

Hiep, hiep, hoera voor iedereen die Bitcoin bezit. Dikke kans dat je op winst staat. Want de bekendste cryptocurrency ter wereld is afgelopen vrijdag door de 60.000 dollar geknald. Wie hoopte dat de munt zou doorzetten naar een nieuwe all time high heeft slecht nieuws te verwerken. Dat zit er vooralsnog niet in.

Het lijkt een beetje op een herhaling van zetten. Toen Bitcoin door de 50.000 dollar ging, stampte de munt ook niet meteen door. Sterker nog, de cryptocurrency bleef hier rustig een tijdje verblijven. Wellicht dat dit nu ook staat te gebeuren nu de 60.000 dollar is doorbroken. Vanzelfsprekend nemen veel traders en eventuele investeerders hun winst.

De hoogste koerswaarde wat Bitcoin ooit bereikt heeft is 64.888 dollar. Daar zit de koers nu dus akelig dicht bij in de buurt. Diezelfde vrijdag kwam de koers in elk geval het dichtst in de buurt. Toen stond de prijs op meer dan 62.000 dollar. Op dit moment van schrijven staat de munt in het rood ten opzichte van gisteren, met een waarde van ruim 60.000 dollar. Onder die 60k is de koers van Bitcoin sinds het aantikken van de 60.000 dollar niet gekomen.

Beeld: Coindesk