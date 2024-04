Studenten werken aan een nieuwe manier van vervoeren

Studenten van de Technische Universiteit Delft werken aan de toekomst van mobiliteit. Hiervoor wordt hun studie één jaar op pauze gezet en werken ze in ‘dreamteams’ aan nieuwe innovatieve oplossingen.

Hyperloop, een stukje dichter bij de realiteit

Eén van deze dreamteams werkt aan de hyperloop. Het concept hiervan bestaat al een aantal jaar, maar is tot op heden nog niet op grote schaal toegepast in onze samenleving. Een hyperloop is een systeem van vacuümbuizen waarin zwevende capsules met behulp van elektromagneten voort worden gestuwd. Een systeem waarbij mensen op hoge snelheid vervoerd kunnen worden, met een relatief laag energieverbruik. Mede omdat er in een vacuümbuis geen luchtdruk is, kunnen mensen vervoerd worden met een snelheid van meer dan 1000 km/u.

Alhoewel er op dit moment nog geen hyperloop bestaat, wordt het concept vaak gezien als de ultieme duurzame vervanger van langeafstandsvervoer. Studenten uit Delft werken aan een systeem dat het voor een hyperloop mogelijk maakt om van baan te wisselen. Wereldwijd is het nog niemand gelukt om een hyperloop van baan te laten wisselen. Teamcaptain Cem Celikbas vertelt aan Change hoe ze dit willen gaan aanpakken. “We bouwen de wisselschakel niet op de baan, maar in de capsule zelf. Dat vraagt om minder materiaal – waaronder koper – waardoor de oplossing goedkoper wordt”.

Studenten combineren innovatie met oude tradities

Studenten uit Delft werken ook aan een waterstofauto. “In totaal 1301 regels waar de auto aan moet voldoen”, aldus teamlid Sten de Roon in een interview met Change. Voor een auto op het circuit heb je een stuk minder onderdelen nodig dan voor een auto op de openbare weg. Daarnaast heb je ook te maken met een onregelmatig wegontwerp, waaronder rotondes en stoplichten, en mede-weggebruikers.

Waterstof op het water

Daarnaast is er ook een team van studenten dat zich inzet voor verduurzaming van transport over water. Het team Hydro Motion bouwt een waterstofboot waarmee het van Nederland naar Engeland kan varen. Naast innovatieve techniek, moet er volgens teamlid Floor Verhoeven ook een innovatieslag geslagen worden op het gebied van infrastructuur. In juli vaart het team naar Engeland met hun waterstofboot. Echter, zijn “er in de haven nog geen tankmogelijkheden of regels voor waterstof”. Dit weerhoudt het team er niet van om de oversteek gaan maken.

Naast het gebruik van waterstoftechniek, maakt het team ook gebruik van foils. Door het gebruik hiervan, glijdt de boot over het water heen in plaats van dat de boot door het water heen vaart. Daan Posthumus legt uit: “Zo kan je sneller varen terwijl je minder brandstof verbruikt”.