Nieuw in de VS: een abonnement voor zowel printer als inkt voor HP klanten

Tech merk HP komt voor haar klanten in de VS nu met een innovatieve PaaS (Product as a Service) aanbieding. Een abonnement voor zowel de inktcartridges als de printer zelf, volledig aangepast op hoeveel men de printer gebruikt.

Printers in een Product as a Service model

Het abonnementenplan van HP bevat drie verschillende abonnementen. Bij elke vorm hoort een ander model printer. Verder zijn er voor elk abonnement upgrades mogelijk op basis van hoeveel de klant de printer gebruikt. Maar over het algemeen heeft elk abonnement dezelfde basis. Elke abonnee kan rekenen op een printer, een vervangtoestel, automatische levering van nieuwe inktcartridges en een helpdesk die uitgebreide ondersteuning kan bieden. De printers van HP houden bij hoeveel inkt er nog beschikbaar is en plaatst automatisch een bestelling wanneer de cartridges bijna leeg zijn. Hierdoor hoeven klanten er zelf niet meer naar om te kijken. Met deze abonnementen kunnen klanten zowel in kleur als in zwart-wit printen.

Abonnementen zo toegankelijk mogelijk voor iedereen

Er zijn dus drie verschillende abonnementen waaruit klanten kunnen kiezen, elk met een ander printer model. Het voornaamste verschil tussen de abonnementen is de prijs, met de goedkoopste die staat op $6,99. Hierdoor maakt HP de printer abonnementen zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. Er kunnen dus upgrades aan de abonnementen toegevoegd worden waarmee abonnees meer kunnen printen. Hieronder wordt elke optie kort toegelicht:

Optie #1: HP Envy 6020e-kleurenprinter

Dit abonnement is het goedkoopste van de drie. De printer die de abonnee ontvangt is de HP Envy 6020e-kleurenprinter. Dit is een compacte, draadloze printer waarmee je kunt printen, kopiëren en scannen. De Envy 6020e is zeer geschikt voor eigen gebruik, maar niet aan te raden voor professioneel gebruik. Voor dit abonnement betaal je $6,99 voor 20 afdrukken per maand. Dit kan geüpgraded worden naar 50 prints per maand voor $8,99. Voor 100 prints betaal je per maand $10,99.

Optie #2: HP Envy Inspire 7258e

De volgende in het rijtje is het abonnement met de HP Envy Inspire 7258e printer. Ook deze printer is draadloos en heeft zowel print als scan en kopie functies. De Envy Inspire is wat beter geschikt voor regelmatig gebruik waarbij kwaliteit nodig is, zoals familiefoto’s of zakelijke documenten. Het kan dan ook overweg met fotopapier, er randloos worden geprint en dubbelzijdig worden afgedrukt. Dit model wordt aangeraden voor gezinnen met kinderen die naar school gaan of voor zzp’ers. De prijzen voor dit abonnement betreffen $8,99, $10,99 en $12,99.

Optie #3: HP OfficeJet Pro 9010e

Het laatste en duurste abonnement is voor de professionele gebruikers. De HP OfficeJet Pro 9010e printer is een heavy duty kantoor printer. De printer heeft veel van dezelfde functies als de vorige printers, maar dan aangepast ook groter gebruik. De printsnelheid beschikt over een minimum van 18 pagina’s per minuut, automatische documentinvoer en kan gebruikt worden door tot wel 5 gebruikers. Ook heeft het een bijbehorende HP Smart-App en slimme, cloudgebaseerde connectiviteit en beveiliging. De prijzen voor dit abonnementen lopen uiteen van $12,99, $14,99 tot $16,99.

Abonnees kunnen na 2 jaar een ander printermodel kiezen, waardoor het abonnement nog verder gepersonaliseerd kan worden. HP geeft wel aan annulatiekosten in rekening te brengen als een abonnementen in de eerste twee jaar opgezegd wordt. De klanten die hun abonnement opzegt binnen het eerste jaar betalen $120, $180 of $270 liggend aan welk abonnement ze hadden. Wordt een abonnement opgezegd in het tweede jaar? Dan bedragen de annulatiekosten $60, $90 of $135.

