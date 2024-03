Auto besturen met je ogen: de nieuwe toekomst?

Een auto kunnen besturen met alleen de blik van je ogen. Waar je kijkt, gaat de auto heen. Echter wordt deze ondenkbare droom steeds meer realiteit. Zo heeft Honor, een Chinees bedrijf dat is voortgevloeid uit Huawei, onlangs een groundbreaking AI technologie gepresenteerd op het Mobile World Congress in Barcelona. Wordt dit de nieuwe manier van autorijden?

Meer dan een telefoon

Met deze nieuwe technologie, die wordt aangestuurd door de Magic 6 Pro, is Honor de pionier in de toekomst van AI integratie in mobiele telefoons. Deze telefoon gebruikt zijn selfie-camera om oogbewegingen te monitoren en zo de AI te informeren. Via een app, met vier commando’s, wordt de auto bestuurd. Zo kun je in een ogenblik de auto starten, stoppen en zelfs naar voren of naar achteren rijden. Het enige wat je hoeft te doen is naar het commando te kijken op je scherm.

De Magic 6 Pro is dus meer dan een smartphone. Het is de kern die Honor ondersteunt in zijn missie om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is met mobiele telefoons. Met innovatieve AI technologie in smartphones wil Honor de markt gaan domineren.

Op weg naar de top

Honor werd in het leven geroepen nadat Huawei gedwongen was om deze tak te verkopen om zo zichzelf te redden tegen sancties van de Verenigde Staten. Sindsdien is Honor flink op weg om een naam voor zichzelf te maken in de tech industrie. Momenteel is het de vierde grootste speler in China.

Door te experimenteren met AI technologie wil Honor zich onderscheiden op de smartphonemarkt. Gebruikers krijgen hierdoor een immersieve en gepersonaliseerde user experience. Ook is het bedrijf momenteel bezig om een chatbot te ontwikkelen die wordt ondersteund door Meta’s Llama2 AI model. Wanneer deze feature zal uitkomen is nog niet bekend. Wel laat het de inzet van Honor zien om AI een kern te maken van hun apparaten.

Toekomst van AI in mobiele telefoons

Hoewel er veel interesse en opwinding komt vanuit de markt is het nog maar de vraag hoe deze integratie van AI in smartphones zich zal voortzetten in de toekomst. Het is nog onduidelijk of zulke technologie in de nabije toekomst ook daadwerkelijk van de grond zal komen, aangezien er vele legale en praktische zaken bij komen kijken.

Zo zal het een enorme klus worden om AI technologie te integreren bij autofabrikanten en zijn de wetten rondom veiligheid met zulke technologieën, vooral als het gaat om weggebruik, nog niet helemaal duidelijk.

Hoewel er dus nog veel vraagtekens zijn, laat de introductie van de Magic Pro 6 door Honor een statement achter voor de toekomst van de markt. De integratie van AI in mobiele telefoons is al meer dan een decennium bezig en velen geloven ook dat dit de toekomst zal zijn van de ‘smartphone experience’. Hierin zal de lijn tussen onze digitale gadgets en de realiteit steeds meer in elkaar overlopen. En Honor zal hierin het voortouw gaan nemen.