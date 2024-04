SBS9 wordt omgedoopt tot (live) sportzender 

SBS9 zal vanaf 5 april Formule 1 gaan uitzenden. Dit komt doordat de Zweedse streamingdienst Viaplay een deal heeft gesloten met Talpa. Samen zullen deze races en andere sportgerelateerde evenementen gaan worden uitgezonden op de Nederlandse zender.

Betaald en gratis optie

Niet alleen zal Formule 1 naar SBS9 komen, ook zullen er wedstrijden worden uitgezonden van de Professional Darts Corporation (PDC) en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en Duitse Bundesliga. Echter, als je een wedstrijd live wilt kijken zal je moeten betalen. Als je dit niet wilt, dan zal je races of andere wedstrijden pas met 6 uur vertraging kunnen zien.

Dit abonnement kost € 15,99 per maand en zal in mei met 2 euro stijgen. Hiermee kan je een catalogus zien van sporten die in Nederland heel geliefd zijn, zoals Formule 1, darts en voetbal. Viaplay heeft echter wat concurrentie achter zich aan zitten. Zo heeft het moederbedrijf Nordic Entertainment Group de Formule-1 rechten voor de neus van kabelprovider Ziggo gekaapt toen Viaplay de markt betrad in 2022. Deze deal kostte het bedrijf ruim 30 miljoen euro.

De rechten van Formule-1 zullen echter aflopen in 2025 en er is nog niet bekend wie dan de rechten zal gaan krijgen. Viaplay en Talpa Network zeggen dat ze de samenwerking graag zouden willen voortzetten in de toekomst, maar zij zijn dus niet de enige providers die deze rechten willen hebben. Ziggo heeft aangegeven de Formule 1 rechten graag terug te willen bijvoorbeeld.

Nieuwe sportzender voor TV-kijker

Viaplay TV heeft als doel om via zijn betaalde streamingdienst verschillende sportprogramma’s onder de aandacht te brengen. Vooral in Nederland zijn er veel sportliefhebbers die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwe streamingdienst. Directeur Roger Lodewick van Viaplay benadrukt dat dit ook de reden was om Viaplay TV op te zetten als tv-kanaal zodat zij de mogelijkheid hebben hun producties en sporten onder aandacht van het Nederlandse publiek te kunnen brengen via het open net.

De woordvoerder van Viaplay Nederland, Marco Zwaneveld, vindt het een logische volgende stap van de betaalzender. Zo zal Nederland getrakteerd worden op een unieke selectie aan sportcontent van de hoogste kwaliteit. Ook zal er specifieke aandacht komen voor Nederlandse helden, zoals Max Verstappen of Michael van Gerwen.

Wat verandert er voor jou als Formule-1 Fan

Viaplay TV zal worden afgetrapt met de Formule 1 GP in Japan op 5 april. Ook zal live de tweede vrije training en een re-run van de Formule-1 talkshow Shakedown Japan te zien zijn. De dag erna zullen de kwalificaties te zien zijn en op 7 april de race zelf. Ben je van plan om een abonnement op Viaplay TV te nemen, dan kun je alles live zien om 7 uur ‘s ochtends.