Einde van betaalsysteem iDeal komt steeds dichterbij

Het Nederlandse betaalsysteem iDeal zal naar verwachting begin 2026 ophouden met bestaan. iDeal wordt namelijk geleidelijk aan vervangen door Wero. Dit is een nieuw betalingssysteem waarbij de Europese consument nog beter, veiliger en sneller kan betalen.

Eén Europees betalingsplatform

iDeal werd in 2005 opgericht Inmiddels worden er momenteel meer dan 1 miljard transacties verwerkt per jaar. Het betalingssysteem was jarenlang in handen van een consortium van acht bedrijven waaronder de drie Nederlandse grote banken ING, Rabobank en ABN Amro. Vorig jaar, werd iDeal echter overgenomen door het European Payments Initiative (EPI), een Europees betaalplatform.

De bovengenoemde Nederlandse grote banken zijn ook lid van EPI en willen met dit initiatief een allesomvattend Europees betaalplatform ontwikkelen. Dit om te voorkomen dat elk land een eigen systeem heeft, wat het bijvoorbeeld moeilijker maakt om internationaal geld te versturen. Dit Europese betaalplatform gaat Wero heten. In de toekomst zal Wero ook als digitale identiteit gaan fungeren.

EPI is van plan om Wero eerst in andere Europese landen uit te rollen. Om te beginnen wordt Wero uitgerold in België, Frankrijk en Duitsland. Hierna zullen ook andere EU-landen volgen. Eind 2023 nam het Europese consortium ook al Payconiq over. Dit betreft het bedrijf uit Luxemburg dat onder andere de techniek achter iDeal en het Belgische Bancontact heeft ontwikkeld. Daarmee werd EPI niet alleen eigenaar van de merknaam iDeal, maar ook van de achterliggende techniek.

Wero vervangt iDeal in Nederland

In eerst instantie was EPI van plan om iDeal in 2025 geleidelijk uit te faseren en door Wero te laten vervangen. Currence-topman Daniel van Delft heeft in een gesprek met de Stentor aangegeven dat deze uitfasering waarschijnlijk tot begin 2026 gaat duren. Concurrence is momenteel merkeigenaar van iDeal. Dit betekent dat we voorlopig nog even gebruik kunnen maken van iDeal. Daarnaast gaat er voor consumenten in feite niet veel veranderen, anders dan een nieuwe naam. Sterker nog: het betalingssysteem krijgt er veel nieuwe functionaliteiten bij.

Allereerst gaat Wero een mobiele dienst ontwikkelen en uitrollen om particuliere betalingen mee af te handelen. In essentie wordt deze dienst een concurrent van de bekende app ‘Tikkie‘. Vervolgens wordt stapsgewijs het aanbod van diensten uitgebreid. Zo gaat Wero ook digitale kaartbetalingen mogelijk maken, evenals overschrijvingen en achteraf betalen.

Dat iDeal deze diensten gaat aanbieden onder de naam Wero vanaf begin 2026 is nog niet 100% zeker. Topman Van Delft geeft aan dat “dat nog kan wijzigen”. De transitie wordt pas ingezet “zodra het Nederlandse ecosysteem klaar is om over te stappen”. De verwachting is wel dat met een nieuwe naam, het betalingssysteem ook beter wordt. “Dat verdwijnen van iDeal is jammer, vanuit de emotie bekeken. Wel komt er uiteindelijk een nog beter systeem om de consument te bedienen.”.