Waterstofauto van TU Delft naar Elfstedentocht

Afgelopen jaar heeft de Eco-Runner XIII van het Delftse TU studententeam een verbluffend record neergezet van een tocht van 2.488,5 km van een auto die werd aangedreven door slechts 1 kilo waterstof. Dit jaar zijn de plannen van het nieuwe team nog groter. De plannen zijn namelijk om zulke waterstofauto’s ook daadwerkelijk de openbare weg op krijgen.

Waterstofauto’s, hoe werkt dat eigenlijk?

Waar de meeste auto’s nog steeds worden aangedreven door vervuilende brandstoffen zoals diesel of benzine, moet een waterstofmotor de toekomst van autorijden worden. Velen geloven zelfs dat dit een betere oplossing is dan elektrisch rijden. Waterstofauto’s zijn volledig elektrische auto’s. Het enige verschil met conventionele elektrische auto’s is de manier waarop energie wordt opgeslagen.

Een waterstofauto haalt zijn energie uit waterstof. Hierbij is geen verbranding nodig, maar wordt de elektriciteit gehaald uit een chemische reactie die plaatsvindt wanneer waterstof in contact komt met zuurstof. Bij deze reactie ontstaat elektriciteit die uiteindelijk kan worden gebruikt voor het aandrijven van de elektromotoren. Een groot pluspunt van waterstofauto’s is dat er geen CO₂, stikstof of fijnstof vrijkomt tijdens het rijden. Alleen een kleine hoeveelheid waterdamp die via de uitlaat van de auto wegvloeit.

TU Delft gaat naar Elfstedentocht

De volgende uitdaging voor het Delftse team is om deze waterstofauto, de Eco Runner XIV, ook daadwerkelijk de openbare weg op te krijgen. Het doel voor ogen is het rijden van de Elfstedentocht. En niet één keer, maar zo’n tien keer. Dit komt neer op 2.056 km. Voor deze afstand zou maar 1,5 kg aan waterstof nodig zijn.

De route van de Elfstedentocht is bewust gekozen. Deze rit moet namelijk een ode worden aan de effecten van klimaatverandering, aangezien de Elfstedentocht al 27 jaar niet meer geschaatst kan worden door het opwarmende klimaat. Auto’s die worden aangedreven door waterstof, zoals de Eco Runners, zijn een lichtpunt van hoop die de transportsector kan vergroenen. Deze waterstofauto’s hebben namelijk de potentie om de uitstoot van CO₂ flink omlaag te brengen.

Een lange weg te gaan

Voordat zulke auto’s de openbare weg op mogen, zijn er flink wat eisen waaraan het team moet voldoen. De RDW stelt zo’n 1301 eisen aan auto’s om precies te zijn, waarvan de meeste gericht zijn op veiligheid. Dit jaar zal er dus veel aandacht gaan naar de veiligheid van de auto. Zo zal het nieuwe ontwerp zich onderscheiden van zijn voorganger door meer nadruk te leggen op spiegels, grotere ramen, efficiënte gordels, verlichting en uiteraard een nummerbord. Dit zal niet ten koste gaan van zijn efficiëntie volgens het team, aangezien de weerstand nog steeds slechts de helft zal zijn van alle andere auto’s die in Nederland rijden.

Om aan al deze eisen te kunnen voldoen zal er veel meer getest gaan worden dit jaar. Het team zal op 8 mei hun Eco Runner XIV gaan presenteren. Hierna zal de testfase kunnen beginnen die uiteindelijk zal beslissen of deze unieke auto de Elfstedentocht zal kunnen gaan rijden en een nieuw wereldrecord kan neerzetten in juni.