Meningen verdeeld over zelfrijdende taxi in San Francisco 

De spin-off van Google, genaamd Waymo, is massaal aan het oprukken in de straten van San Francisco. Maar zijn zulke zelfrijdende taxi’s eigenlijk wel gewild?

Ernstig ongeluk met zelfrijdende taxi Cruise

In Nederland zou het nog ondenkelijk zijn; een robot taxi in hartje Amsterdam. Dit is echter de realiteit voor veel bewoners van de stad San Francisco, de eerste stad waar zelfrijdende taxi’s volwaardig deelnemen aan het verkeer. De stad staat bekend om zijn innovatieve tech-sector en bewoners kijken al niet meer op als ze een auto zonder bestuurder voorbij zien rijden.

Er is veel meningsverschil over de adoptie van zulke robot taxi’s. Zo wekken de voertuigen veel weerstand op bij verkeersdeelnemers. Ook zijn er al tal van aanrijdingen geweest. Op 2 oktober bijvoorbeeld was er een ernstig verkeersongeval in de stad, waarbij een voetganger werd aangereden door een normale personenauto. Hierdoor kwam zij terecht voor een zelfrijdende taxi van Cruise. Die kon haar echter niet op tijd identificeren en heeft haar zo een aantal meter meegesleurd. Na dit ernstige ongeluk raakte Cruise zijn vergunning kwijt voor rijden zonder chauffeur.

Robot Taxi’s in straatbeeld

Waymo tekent echter een ander beeld en is flink aan het oprukken met zijn versie van een zelfrijdende taxi. Zo maakte het bedrijf deze maand bekend dat ze door het succes in San Francisco en Phoenix, ook van plan zijn om naar Los Angeles en Austin te gaan uitbreiden. Daarnaast heeft het bedrijf ook toestemming gekregen om te opereren in 22 andere steden dicht bij San Francisco.

Toekomst Waymo

Waymo heeft momenteel een vloot van ruim 500 taxi’s. Waar Cruise snel deed opschalen neemt Waymo een andere route die zorgvuldig en stapsgewijs verloopt. Zo is het in nauwe samenwerking met lokale ambtenaren om ongelukken te voorkomen. Daarnaast wil het werken met wachtlijsten, zodat de vraag het aanbod niet overspoeld. Dit zal ook lange wachttijden voorkomen.

De technologie achter zelfrijdende taxi’s is echter erg duur. Een bedrijf moet dus een flink kapitaal hebben om hier aan te kunnen werken. Er is niet precies bekend hoe duur het project van Google is, maar een opbrengst van 5,5 miljard aan investeringen laat de schaal van zulke technologie al zien. Het zal dus gaan om meerdere miljarden.