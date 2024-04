Rijdt in de toekomst iedereen in een micro-auto?

SUV’s of grote auto’s zijn vaak zwaarder, gebruiken meer energie en nemen meer ruimte in beslag. Met de opkomst van de micro-auto lijkt daar verandering in te komen. Verruilt in de toekomst iedereen hun SUV voor een micro-auto?

Auto’s staan 96% van de tijd stil

Nederland telt zo’n 225 vierkante kilometer aan parkeeroppervlakte volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Ter referentie: dit is een oppervlakte zo groot als de hele gemeente Amsterdam. Deze ruimte heeft men nodig omdat er in Nederland bijna negen miljoen personenauto’s zijn. Gemiddeld staan auto’s 23 uur per etmaal stil. En dat is zonde, vinden voorstanders van de micro-auto. Een micro-auto, zoals de naam suggereert, neemt veel minder ruimte op en kan ervoor zorgen dat we in de toekomst veel minder van de openbare ruimte kwijt zijn aan parkeerplekken.

De wielbasis van een Microlino is ongeveer anderhalve meter. Dit terwijl de gemiddelde wielbasis van een auto in 2021 volgens het KiM 2,67 meter was. In praktijk betekent dat op één parkeervlak voor een reguliere auto, je tot wel drie micro-auto’s kwijt kunt.

De geëvolueerde Canta

De eerder genoemde Microlino lijkt op een futuristisch ei met vier wielen. Net zoals reguliere auto’s, heeft de auto twee koplampen, twee buitenspiegels en een kofferbak. Volgens de wet is het geen auto. Het RDW, Rijksdienst Wegverkeer, categoriseert het voertuig in voertuigencategorie L, van licht en zware twee-, drie- en vierwielers. Zware voertuigen uit deze categorie zoals de Microlino kunnen maximaal 90 kilometer per uur. Je hebt hier wel een regulier autorijbewijs voor nodig. In de Microlino is plek voor twee personen. De kofferbak biedt plaats aan enkele boodschappentassen of drie kratten bier. Van Ree ziet dat de Microlino vooral geschikt is voor de dagelijkse ritjes. Volgens het CBS wordt er met een gemiddelde autorit tussen de 17 en 19 kilometer afgelegd. Voor deze ritjes is een microlino in feite net zo geschikt als een reguliere auto.

Aanschafkosten en populariteit van een micro-auto

Andere merken en modellen zijn bijvoorbeeld de Birò, de Citroën Ami en Opel Rocks-e. Wat de Microlino onderscheidt van deze modellen is niet alleen de looks, maar ook de prijs. Voor een basismodel Microlino betaal je bijna € 18.000,-, dat fors duurder is dan de bovenstaande modellen. Zo kost een Birò rond de € 15.000,- een Citroén Ami minimaal €12.450,- en is de Opel Rocks-e beschikbaar vanaf € 8.699,-.

Het KiM verwacht dat mede dankzij deze ‘hoge aanschafkosten’, de elektrische micro-auto voorlopig een niche zal blijven. Daarnaast wordt er door experts actief getwijfeld aan de veiligheid van micro-auto’s. Door de afwezigheid van airbags en een kreukelzone scoort dit type voertuigen slecht in botsproeven. Ook hebben de meeste elektrische micro-auto’s slechts een actieradius van circa honderd kilometer. Kortom, de micro-auto heeft potentie. Totdat de prijs wordt aangepast en de veiligheid wordt verbeterd, zal naar verwachting de micro-auto de SUV in de nabije toekomst nog niet vervangen.