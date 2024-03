Van brandstofauto naar elektrisch: circulariteit en de energietransitie hand in hand

De geleidelijke overstap naar elektrische auto’s gaat als een speer en voor een goede reden. Maar ondanks dat deze transitie belangrijk is voor het milieu, zijn er genoeg auto liefhebbers die het moeilijk vinden. Er zijn namelijk veel mooie en zeer bekende automodellen, zoals een Ford Mustang of een Porsche 911, waarbij het niet meer verantwoord is om ermee te rijden. Het Nederlandse bedrijf EV Europe biedt nu daarentegen wat hoop. Dit soort brandstofmodellen worden namelijk omgebouwd tot elektrische voertuigen.

Nederlands bedrijf gaat de wereld over

Dit klinkt als een gloednieuw en innovatief concept en in essentie is dat het ook.Toch bestaat EV Europe al sinds 2018. Peter-Jan Schouten, mede-eigenaar van EV Europe, transformeerde toen al oldtimers naar elektrische auto’s met zijn toenmalige bedrijf EV Custom. Als supporter van de energietransitie en als autoliefhebber voelde hij zich “al niet helemaal lekker om met zo’n blauwe walm en die herrie door de stad te rijden” met de Corvette waar hij destijds eigenaar van was. Maar naast het verduurzamen, zorgt het ombouwen van oldtimers er ook voor dat deze auto’s sneller en betrouwbaarder worden.

Dit bleek een gat in de markt, omdat dit betekende dat eigenaren van oldtimers gewoon weer overal met het voertuig kunnen rijden. Schouten kocht onderdelen bij Heijnsdijk Electric Cars, het toenmalige bedrijf van co-eigenaar Vincent Heijnsdijk. Ook dit bedrijf lag goed in de markt, wat in 2018 resulteerde in een fusie van de twee bedrijven.

Van fossiel naar elektrisch

Het klinkt heel ingewikkeld, een brandstofauto ombouwen naar elektrisch. Volgens Schouten valt dit eigenlijk mee en is het in enkele stappen gebeurt. Het motorblok en de brandstoftank worden weggehaald, waarna de elektromotor tegen de versnellingsbak gemonteerd wordt. De versnellingsbak blijft meestal zitten, maar wordt verder niet meer gebruikt. De accu of batterijen worden in de motorruimte geplaatst en afhankelijk van de overgebleven ruimte in de motorruimte en kofferbak kunnen er extra batterijen geplaatst worden voor extra actieradius.

Vervolgens komt het oplaadsysteem op de plek waar de brandstof tank zich bevindt en daar heb je jouw elektrische oldtimer. Uiteraard wordt ook de bekabeling aangesloten en alles uitgebreid getest en gekeurd. Zo heeft EV Europe al ruim zeventig auto’s getransformeerd.

Auto’s ombouwen maar dan DIY?

Sinds 2018 is EV Europe druk bezig geweest om zowel in Nederland als in Europa de wagenparken te verduurzamen. Naast dat auto’s zelf worden omgebouwd, is ook ‘ombouwkits‘ aanschaffen mogelijk. Dit zijn DIY (Do It Yourself) pakketten voor de particulieren die zelf met auto’s uit de voeten kunnen. Deze pakketten bevatten een elektromotor, batterijpakket, lader, kabels en andere benodigde onderdelen. Ter ondersteuning heeft EV Europe ook verschillende instructievideo’s gemaakt voor bij de pakketten. Schouten laat weten ruim honderd kits per jaar te verkopen, die de hele wereld over gaan.

Er zitten dus bijzonder veel voordelen aan het ombouwen van brandstofauto’s tot elektrische auto’s. Daarnaast is het ook nog eens verrassend hoe relatief makkelijk deze transformatie gedaan kan worden. Bovendien kan dit met allerlei modellen, zoals een Volkswagen Transporter, een bestel-Eend, een Honda en zelfs een Landrover.