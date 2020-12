Vacature techjournalist/blogger Apparata - Apparata

Apparata breidt uit! We gaan qua pageviews en het aantal unieke bezoekers steeds harder, daarom zijn we op zoek naar een tech savvy journalist annex blogger. Weet jij als geen ander hoe de techwereld in elkaar steekt? Ben je in staat om onze bezoekers op een informele maar adequate manier te voorzien van het laatste technieuws, streaming media en andere relevante topics? Gooi dan je CV onze kant op.

Competenties

– Je schrijft foutloos Nederlands

– Je hebt ervaring met online publishing

– Je bent thuis in de techwereld, Technische specs in begrijpend Nederlands uitleggen kan je als geen ander

– Je weet ALLES van social media

– Je bezit de kennis om gave content te maken die mensen willen lezen én delen

– Je staat op en gaat slapen met een connected device

– Ervaring met WordPress is een pre

– Photoshopkennis/kennis van beeldbewerking is een pre

Wat bieden wij?

Je werkt voor een tof mediabedrijf. Vanaf elke locatie naar keuze, zolang er maar een degelijke internetverbinding is. Uren zijn in overleg. Denk aan 8 tot 16 uur per week, tegen een prima vergoeding, maar daar vertellen we je graag persoonlijk wat meer over.

Mail je CV met motivatie en 1 proeftekst naar [email protected]. Proeftekst? Ja, schrijf een proefartikel over een onderwerp waarvan jij denkt dat het op Apparata past. De proeftekst dient een artikel te zijn over recent tech(product)nieuws, geen column.

Jouw sollicitatie ontvangen we graag voor 10 december 2020.