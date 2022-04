2 uur gratis gamen en meer duidelijkheid over nieuwe PlayStation Plus

Er is meer duidelijkheid naar voren gekomen over het nieuwe PlayStation Plus.

Er gaat veel meer veranderen dan alleen een samensmelting tussen PlayStation Plus en PlayStation Now. Het samensmelten van beide diensten brengen zowel goede als minder goede nieuwigheden met zich mee. We duiken er wat dieper op in.

Het goede nieuws is dat je games gratis kunt uitproberen voordat je deze aanschaft. Volgens Game Developer gaat het om titels die minstens 33 euro of meer kosten. Ook moet de game minstens twee uur aan speelplezier bevatten. Oude titels en VR-games hebben niet met deze regel te maken.

Niet iedereen zal blij zijn met dit nieuws. Ontwikkelaars moeten voldoende content in hun games proppen om in aanmerking te komen voor de demo. En juist zo’n demo kan een gamer over de streep trekken of ze een game kopen of niet.

Er is ook slecht nieuws voor de gamer zelf. Volgens Reset Era zal het niet langer mogelijk zijn om abonnementen te stapelen. Nu kun je PlayStation Plus vroegtijdig verlengen en dus een nieuw abonnement bovenop je bestaande aanschaffen. Daardoor kun je met een goede korting voor een appel en een ei lid zijn van PS Plus. Met de samensmelting van Now en Plus komt daar een einde aan.

Kortom, gemengde gevoelens met de lancering van het nieuwe PlayStation Plus. De lancering is over een paar maanden in juni.