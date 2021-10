29 jaar oud en superrijk door crypto’s. Het kan!

Hij is 29 jaar oud en superrijk geworden door crypto’s. Maak kennis met Sam Bankman- Fried.

Iedereen heeft ambitie. En vaak is geld daar heel belangrijk bij. Dat is ook zo bij FTX-medeoprichter Sam Bankman-Fried. Hij heeft $22,5 miljard verzameld voordat hij 30 werd, door te profiteren van de cryptocurrency-boom, maar hij is geen echte gelovige. Hij wil gewoon dat zijn rijkdom lang genoeg overleeft om het allemaal weg te geven.

Superrijk door crypto’s

De jonge vent wordt gekenmerkt door zijn standaardkleding: zwarte hoodie, grijze kaki korte broek en versleten New Balances. Opvallen doet hij dus niet. De cryptocurrency-uitwisseling van Bankman-Fried, FTX, waarmee handelaren digitale activa zoals Bitcoin en Ethereum kunnen kopen en verkopen, heeft in juli $900 miljoen opgehaald van onder meer Coinbase Ventures en SoftBank. Dit tegen een waardering van $18 miljard.

Het verwerkt ongeveer 10% van de $3,4 biljoen nominale waarde van derivaten (meestal futures en opties) die elke maand door crypto-investeerders worden verhandeld. FTX neemt gemiddeld 0,02% van elk van die transacties, goed voor ongeveer $750 miljoen aan bijna risicovrije inkomsten – en $350 miljoen aan winst. Die toko loopt dus wel lekker.

Los daarvan boekte zijn handelsbedrijf, Alameda Research, vorig jaar $1 miljard winst door zelf goed getimede transacties te doen. De laatste tijd is Bankman-Fried veel in de media om te oordelen over Bitcoin-prijzen, regelgeving en de toekomst van digitale activa.

Onzekerheid

“Het is echt een rare, ongemakkelijke tussentijd voor de industrie”, zegt hij. “Er is gewoon veel onzekerheid in de helft van de landen in de wereld”, aldus de miljardair. Nu, vijf maanden voor zijn 30e verjaardag, debuteert hij dit jaar op de Forbes 400 op nummer 32, met een nettowaarde van $22,5 miljard. Behalve Mark Zuckerberg, is niemand in de geschiedenis ooit zo jong zo rijk geworden.

De ironie? Bankman-Fried is geen crypto-evangelist. Hij is nauwelijks een gelovige. Hij is toegewijd om zoveel mogelijk geld te verdienen (het maakt hem niet echt uit hoe) alleen om het weg te geven (hij weet niet echt aan wie of wanneer).