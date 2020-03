3 dingen die je moet weten over servers

Wat is het, wat doet het en wat kun je ermee?







We maken er onopgemerkt elke dag gebruik van. Niet zozeer aan de voorkant, maar aan de achterkant. Dat wil zeggen. Content, diensten of producten die gebruik maken van een server. Zonder zo’n server zijn de diensten, producten of content nergens. In dit artikel duiken we in de wereld van servers. Wat zijn het, wat doen ze en waarom zijn ze juist nu zo relevant?

Wat zijn servers?

Je beeld bij servers zijn ongetwijfeld opgestapelde computers in grote loodsen. En dat klopt voor een gedeelte ook. Iedereen kent wel de enorme datacenters van Google vol met servers. Ze zijn verantwoordelijk voor het bewaken, verwerken en toepassen van ongelofelijk veel data. Een server doet dan ook meerdere dingen. Het is de host van een programma. Het zorgt dat een toepassing (veilig) kan worden uitgevoerd en een server kan meerdere toepassingen samenbrengen.

Wat doet een server?

Dit is een vraag waar niet één antwoord op gegeven kan worden. Er zijn veel verschillende soorten servers. Denk aan een gameserver, waar jij en je vrienden in multiplayer-vorm een game op kunnen spelen. Of een printerserver, dat informatie te verwerken krijgt vanuit een computer en doorstuurt naar een fysieke printer op locatie. Een server kan heel kleinschalig zijn en ook heel groot. Google, om het voorbeeld er maar weer eens bij te halen, is een gigantische partij. Als jij thuis echter een Raspberry Pi hebt draaien heb je ook al te maken met een mini-server. Een server waar potentieel alleen jij gebruik van maakt en die niet heel veel informatie hoeft te verwerken.

Waarom een extra server nu relevant is

We zitten middenin de coronacrisis op dit moment. Veel kantoren zijn gesloten en mensen moeten thuiswerken. Juist nu is de kans groot dat je bedrijf extra (tijdelijke) server capaciteit nodig heeft. Dat kan onder andere via IRENT.systems. Bedrijven huren vaak een server in plaats van deze te kopen. In de eerste plaats omdat een server erg duur kan zijn. Een bedrijf heeft niet altijd de financiële middelen om een server te kopen. Een server huren kan dan een uitkomst bieden. Ook is huren een logischere stap als de komst van een server van tijdelijke aard is. Bijvoorbeeld in de eerder besproken tijdelijke thuiswerk situatie.