3 x best beoordeelde e-bikes met voorwielmotor bij Decathlon

De motor is bepalend voor hoe het fietsen aanvoelt. Er zijn drie typen ondersteuning, bestaande uit een middenmotor, achterwielmotor of voorwielmotor. Het grote voordeel van een voorwielmotor is dat je goede trapondersteuning ontvangt voor als je zelf over weinig power beschikt. Dit komt door de zogenoemde bewegingssensor. Ideaal voor gebruik in de stad of door de polder.

Ben je op zoek naar een e-bike die beschikt over de eigenschappen eenvoud en kracht? Lees in dit artikel onze 3 door de consument best beoordeelde elektrische fietsen met voorwielmotor, verkrijgbaar bij Decathlon.

#1 LLobe Blue Motion 3.0 Nexus 7 naaf 13Ah

De Blue Motion 3.0 van het merk LLobe is de ideale elektrische transportfiets voor comfortabele ritten in de stad. Dit model beschikt over een lichtgewicht frame van aluminium en 7 Shimano Nexus versnellingen waaruit je kunt kiezen. Bovendien kan je kiezen uit de kleuren blauw en grijs en zit er standaard een fietsmand bevestigd aan de voorkant. Handig voor als je deze e-bike wilt gebruiken om boodschappen mee te doen of als je naar school of werk gaat.

In totaal beschikt de 250 watt voornaafmotor over een actieradius van tussen de 90 en 130 kilometer, afhankelijk van onder andere de mate van trapondersteuning waar je gebruik van maakt. Is je batterij volledig op? Dan is deze binnen 4 tot 6 uur weer volledig opgeladen. Bij Decathlon betaal je voor dit model van LLob 2.049 euro.

De belangrijkste eigenschappen van dit model staan hieronder uitgelicht:

Actieradius maximaal 130 kilometer Motor vermogen 250 Watt Motor koppel 30 Nm Remmen Terugtrapremmen met V-brakes Versnellingen 7 versnellingen Oplaadtijd 4 – 6 uur

#2 Prophete Geniesser City, 28″ Nexus 7 10.4 Ah

De Geniesser City van het kwalitatief hoogstaande merk Prophete beschikt over een aangename verdeling van het gewicht dankzij de plaatsing van de accu in het aluminium frame. Dit in combinatie met de motor in het voorwiel en de versnellingsnaaf in het achterwiel. Kortom, een ideale combinatie eigenschappen voor als je op zoek bent naar een lichtgewicht elektrische stadsfiets.

Ondanks de accu die beschikt over 10.4 Ah, beschikt dit model toch over een ruime actieradius van gemiddeld 100 kilometer, afhankelijk van diverse factoren. Dat de LED verlichting werkzaam is op de accu heeft hier geen grote invloed op. Bij een lege batterij is deze in ongeveer 3,5 uur opgeladen. Bij Decathlon schaf je dit model van Prophete aan voor een bedrag van 1.999 euro.

Hieronder staan de belangrijkste eigenschappen van deze e-bike op een rij:

Actieradius maximaal 100 kilometer Motor vermogen 250 Watt Motor koppel 40 Nm Remmen Hydraulische schijfremmen Versnellingen 7 versnellingen Oplaadtijd 3,5 uur

#3 Engwe P275 PRO 19.2AH

Voor wie een krachtige elektrische fiets zoekt met een ruime actieradius van maximaal 260 kilometer, is deze Engwe P275 Pro 19.2 het overwegen waard. Daarbij is ook bij dit model gegarandeerd dankzij de anti-lek- en reflecterende velgbanden. Deze type banden zorgen voor extra bescherming tegen vuil en durnen en maken wegen met putjes of andere oneffen oppervlakken nog steeds comfortabel.

In deze e-bike zit een automatisch schakelende achternaaf van Bafang verwerkt. Dit betekent dat je tussen het trappen door je niet hoeft bezig te houden met het schakelen tussen de verschillende versnellingen. Zo kan je volledig opgaan in de omgeving. Bij Decathlon koop je deze elektrische fiets voor een bedrag van 1.899 euro.

Actieradius maximaal 260 kilometer Motor vermogen 250 Watt Motor koppel 65 Nm Remmen VBrake-remmen Versnellingen 3 versnellingen Batterij capaciteit 691.2 Wh

Overweeg je een e-bike aan te schaffen, maar lukt het niet om een passend model te vinden? Wij helpen je graag door handige informatie voor het aanschaffen van een e-bike met je te delen in de buying guide voor elektrische fietsen.

Heb je een specifiek model op het oog en wil je zelf ervaren of dit model bij je past? Bij Decathlon is het mogelijk om een kosteloos en geheel vrijblijvend een test en advies afspraak in te plannen.