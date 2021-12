3 games om online te spelen tijdens de lockdown

Vermoedelijk ontkomen we er niet aan: er zal weer een zware lockdown ingevoerd worden. Met deze 3 games kom je gemakkelijk de lockdown door!

Als we alle gelekte berichten moeten geloven, dan komt er weer een zware lockdown aan. Alleen de essentiële winkels zoals supermarkten, apotheken en drogisterijen blijven open en voor de rest moet alles dicht. Dit om de opkomende omicronvariant te stoppen. Tijd genoeg dus om lekker die console aan te zetten en te gaan gamen.

3 games voor tijdens de lockdown

En wat is er dan leuker dan online spelen? Je kan dan tegen andere mensen spelen die je geeneens kent. Of juist wel. Wereldwijd zijn er altijd wel wat gamers online, dus een spelletje spelen is praktisch altijd mogelijk. Wij hebben de drie beste games op een rijtje gezet die jij online kan spelen tijdens de lockdown.

Battlefield 2042

Een gaaf spel. Deze first-person shooter speelt zich in de toekomst. In het jaar 2042 namelijk en in het verhaal draait het om een oorlog voor de mensheid. Eigenlijk haal je dit spel voor de multi-player, dus je hebt echt een Playstation-Plus abonnement nodig.

EA

FIFA 2022

Ook het leukste om online te spelen. Voetballen tegen een computer is niet echt leuk. Wat ook kan bij FIFA is tegen elkaar in split- screen, maar dan moet je wel bezoek mogen ontvangen tijdens de lockdown. Online spelen is dan een goed alternatief.

EA

Call of Duty:Vanguard

Toch wel één van de beste shooters ooit. Online is het ook een knaller en je kan het uren spelen. In verschillende modi en met verschillende wapens. Heb je Vanguard niet in huis en heb je geen zin om hem te downloaden (lees: betalen). Geen zorgen, dan kan je altijd Call of Duty: Warzone spelen. Dit spel is gratis en kan je spelen als je console verbonden is met het internet. Ook dit spel staat centraal voor uren speelplezier. Zo kom je de lockdown en kerst wel door!