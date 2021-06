3 keer Joker films die nu zijn te zien op Netflix - Apparata

De film Joker (2019) is nu te streamen op Netflix. Maar in welke films op Netflix speelt dit personage nog meer een rol? We zochten het voor je uit.

Joker (2019) met Joaquin Phoenix werd bekroond met een Golden Globe, een BAFTA Award én een Oscar. Als je deze topper nog niet gezien hebt kun je dat nu doen. Tenminste, als je een abonnement hebt op Netflix. De film is nu te zien op de Amerikaanse streamingdienst. Maar er is nog meer Joker op Netflix te beleven.

Joker op Netflix

Maar de film uit 2019 is niet de enige Joker op Netflix. Het schurkachtige personage is te zien in meerdere films die nu op Netflix staan. Hieronder een overzicht van Joker-films.

1. Joker (2019)

In Gotham City in 1981 probeert een arme komiek met psychische problemen gezien te worden. Zijn leven neemt een duistere wending als hij wordt aangevallen en terugvecht.

2. The Dark Knight (2008) –

In een door angst overmeesterde stad ondermijnt een waanzinnige man elke vorm van heldhaftigheid.

3. Suicide Squad (2016)

Een geheime regeringsfunctionaris laat ’s werelds grootste superschurken uit de gevangenis, zodat ze in ruil voor hun vrijheid een dreigende apocalyps kunnen voorkomen.

Drie toch wel zeer vermakelijke Joker films op Netflix. Je kunt ze nu allemaal bekijken. Veel kijkplezier! Nu nog uitvechten welke van deze drie de beste Joker heeft. Ik zet mijn geld op The Dark Knight.