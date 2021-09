3 vragen over Apple Watch 4G met KPN

Heb je straks geen iPhone meer nodig in je broekzak, maar kun je gewoon de Apple Watch 4G met KPN gebruiken?

Eerder deze week werd de Apple Watch Series 7 aangekondigd. De smartwatch werd formeel gepresenteerd, informatie over een exacte release en prijs is er nog niet. Daaropvolgend kon RTL Nieuws gisteren melden dat KPN eSim ondersteuning voor de 4G-versie van de Apple Watch gaat verzorgen. Daar zijn op dit moment ook nog wat vragen over die we in dit artikel behandelen.

1. Je oude Apple Watch 4G via KPN?

Wanneer er een Apple Watch Series 7 met 4G ondersteuning op de markt komt kun je daar vanuit gaan dat KPN deze gaat ondersteunen. Het is immers een nieuw product. Maar hoe het zit met oudere exemplaren van de smartwatch is nog onduidelijk. Al sinds de Apple Watch Series 3 (2017) bestaat er een variant met ondersteuning voor eSim. In Nederland heeft dit echter nooit gewerkt. Veruit de meeste mensen zullen dan ook een variant met enkel WiFI gekocht hebben. Het goede nieuws is, is dat de Apple Watch Series 3 nog steeds nieuw via Apple te koop is.

2. Andere providers?

KPN gaat in de toekomst eSim ondersteunen voor een Apple Watch met 4G. Maar misschien zit jij wel bij Vodafone, T-Mobile of een andere provider. Hoe zit het daarmee? Vooralsnog zijn er geen tekenen dat deze telecom aanbieders met een dergelijke ondersteuning gaan komen op de korte termijn. Voorlopig is het alleen KPN die deze informatie naar buiten heeft gebracht.

3. Gaat Apple oude versies met 4G aanbieden?

Als je nu bij Apple een Watch van een ouder model wilt kopen, dan kun je enkel de WiFi versie kopen. Omdat er in Nederland geen ondersteuning is voor de variant met 4G is deze nooit in ons land geïntroduceerd. Wil je bijvoorbeeld een Apple Watch Series 3 (2017) kopen met 4G, dan moet je over de grens kijken. Apple verkoopt in Duitsland bijvoorbeeld wel de variant met 4G. En dan is vraag uiteraard weer of dit gaat werken met Nederlandse telecomnetwerken. Kortom, vragen, vragen en nog eens vragen. Het is wachten op antwoorden!